ÖSYM tarafından yapılan duyuruda19- 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacağı ve üniversite tercihleri ne zaman olacağı merak ediliyor. 2022 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak adaylar tarafından araştırılıyor. 2022 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Üniversite tercihleri ne zaman, kaç tercih hakkı var? Detaylar haberimizdedir…

2022 YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Bu sene YKS sınavına giren öğrenciler tercih işlemlerini 27 Temmuz- 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapacak.

2022 YKS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adaylar en fazla 24 tercih hakkı bulunuyor.