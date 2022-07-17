2022 yılının en önemli sınavları arasında yer alan Yks, üniversite hayali kuran milyonlarca genç oldukça büyük önem taşıyor. Şimdi gözler YKS sonuçlarına çevrildi. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS 2022 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi? 2022 YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile Üniversite sınavı 2022 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

2022 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS, 3 milyon adayın katılımı ile Haziran 2022'de düzenlendi. 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşen YKS sınavı sonrasında TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

YKS'DE BARAJ VAR MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde, 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

YKS PUANI NASIL HESAPLANIR 2022?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.