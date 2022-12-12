2022 Yerli Malı Haftası şiirleri nelerdir? Yeri Malı haftasının önemi nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanmaktadır?

Türk Malının önemine vurgu yapmak için her yıl Yerli Malı Haftası kutlanmaktadır. Peki, Yerli (Türk) Malı Haftası ne zaman kutlanmaktadır? En güzel Yerli Malı Haftası şiirleri ve sözleri nelerdir? Yerli malı haftasının önemi nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...

İlk olarak 1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan Yerli Malı Haftası her yıl okullarda ve üniversitelerde çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Peki, Yeli malı haftası ne zaman kutlanacak? Yeri malı haftasının önemi nedir? 2022 en güzel yeri malı şiirleri ve sözleri neler? Detaylar haberimizde...

YERİ MALI HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de bütün okullarda kutlanmaktadır.

YERLİ MALI HAFTASI ÖNEMİ NEDİR?

Yerli Malı Haftası'nda yerli tüketimin bilinçli olarak artması vurgulanır. Bu haftada tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemine dikkat çekilir.

Tüketilecek ürünlerin yerli ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

EN GÜZEL YERLİ MALI ŞİİRİLERİ VE SÖZLERİ NELERDİR?

YERLİ MALI

Yerli malı kullanırım,

Çocuklar

Tutum haftası geldi,

Bizlere neşe verdi.

Yerli yemişlerimiz,

Hep birden dile geldi.

Portakal

Portakal tatlı serin

Başıdır yemişlerin.

Onda güneşin rengi,

Parlar gibidir sanki

Portakal sulu sulu,

İçi vitamin dolu.

Adana, kozan, dörtyol,

Git ağaçtan ye bol bol.

Elma

Amasya elmasıyım,

Meyvelerin başıyım.

Al sarı yanağım var,

Beni yersen kan yapar.

YERLİ MALI

Üstüm, başım, İçim, dışım.

Ayakkabım yerli malı...

Vatanını seven insan,

Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç

Yabancıya gitsin bütün?

O paralar diken olur,

Canımızı yakar bir gün.

Yerli malı duruyorken

Yabancıya bakar mıyım?

İşçimizin emeğini

Bile bile yıkar mıyım?

Çeşidi az olsa bile,

Yerli malı, vatan malı

Başka türlü düşünenler

Varlığından utanmalı.

ÜLKÜ DUYSAK



Zengin olmak istiyorsan

Birazcık tutumlu ol.

Akıllıyım diyorsan,

Birazcık tutumlu ol.

Dolu dolu geçir zamanı

Tükenir para harmanı,

İstersen derde dermanı

Birazcık tutumlu ol.

Cimrilik kötü bilinir,

Yerinde harcamak güzeldir

Ağaç yaş iken eğilir,

Birazcık tutumlu ol