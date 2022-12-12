2022 Yerli Malı Haftası şiirleri nelerdir? Yeri Malı haftasının önemi nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanmaktadır?
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Türk Malının önemine vurgu yapmak için her yıl Yerli Malı Haftası kutlanmaktadır. Peki, Yerli (Türk) Malı Haftası ne zaman kutlanmaktadır? En güzel Yerli Malı Haftası şiirleri ve sözleri nelerdir? Yerli malı haftasının önemi nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...
İlk olarak 1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan Yerli Malı Haftası her yıl okullarda ve üniversitelerde çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Peki, Yeli malı haftası ne zaman kutlanacak? Yeri malı haftasının önemi nedir? 2022 en güzel yeri malı şiirleri ve sözleri neler? Detaylar haberimizde...
Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de bütün okullarda kutlanmaktadır.
Yerli Malı Haftası'nda yerli tüketimin bilinçli olarak artması vurgulanır. Bu haftada tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemine dikkat çekilir.
Tüketilecek ürünlerin yerli ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.
Yerli malı kullanırım,Vermem paramı ele.
Yabancı mal kullanıp da
Atmam paramı sele.
Kullandığım malların,
Hepsi de yerli malı.
Kalkınmak isteyenler
Yerli mal kullanmalı.
Doğduğum günden beri,
Yerli mal kullanırım.
Yurdumun öz malını,
Ancak benimdir derim.
YERLİ MALI, YURDUN MALI
İpek, keten, kumaş, deri
Anadolu bunun yeri..
Sucuk diyarı Kayseri
Yerli malı, Yurdun malı..
Tarihi, çanağı, kabı..
Her yanı lezzet erbabı..
Acılı Urfa kebabı..
Yerli malı, Yurdun malı..
Tosya, Edirne pirinci..
Sanki tanesi bir inci..
İnan dünya da birinci..
Yerli malı, Yurdun malı..
Eskişehir, Aydın şalı..
İzmit Hereke de halı..
Ye Rize de, Kars da balı..
Yerli malı, Yurdun malı..
YEMİŞLER YERLİ MALI HAFTASI
Çocuklar
Tutum haftası geldi,
Bizlere neşe verdi.
Yerli yemişlerimiz,
Hep birden dile geldi.
Portakal
Portakal tatlı serin
Başıdır yemişlerin.
Onda güneşin rengi,
Parlar gibidir sanki
Portakal sulu sulu,
İçi vitamin dolu.
Adana, kozan, dörtyol,
Git ağaçtan ye bol bol.
Elma
Amasya elmasıyım,
Meyvelerin başıyım.
Al sarı yanağım var,
Beni yersen kan yapar.
YERLİ MALI
Üstüm, başım, İçim, dışım.
Ayakkabım yerli malı...
Vatanını seven insan,
Yerli malı kullanmalı.
Neden param avuç avuç
Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur,
Canımızı yakar bir gün.
Yerli malı duruyorken
Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini
Bile bile yıkar mıyım?
Çeşidi az olsa bile,
Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler
Varlığından utanmalı.
- En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir.
- Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı.
- Kalkınmak için milletçe tutumlu olmalıyız.
- Yabancıya giden para, bir daha geri dönmez.
- Vakit, nakittir.
- Bugün işten kaçma, yarın avuç açma.
- Tutumlu olmak, ulusal bir görevdir.
- Har vurup harman savurma.
- Ayağını yorganına göre uzat.
- Emek olmayınca yemek olmaz.
- Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı.