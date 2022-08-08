KPSS sınavının iptali ardından yeni KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Adayların merakla beklediği yeni KPSS tarihi ne zaman olacağı araştırılıyor. 2022 yeni KPSS sınav tarihi belli oldu mu sorusu gündemden düşmüyor. Peki, KPSS yeni sınav tarihi ne zaman? 2022 yeni KPSS sınav takvimi belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan 2022 KPSS sınavının yeni tarihleri belli oldu. Merakla beklenen KPSS sınav tarihi ne zaman olacağı adaylar tarafından araştırılıyor. 2022 yeni KPSS sınav tarihlerini açıklayan ÖSYM, adaylardan ücret talep etmeyeceğini söyledi. 2022 yeni KPSS sınav tarihi! KPSS yeni sınav tarihi ne zaman? 2022 yeni KPSS sınav takvimi belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

KPSS YENİ SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Soruların sızdırıldığı iddiası üzerine iptal edilen 2022 KPSS'de yeni takvim belli oldu. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 24-25 Eylül'de yapılacak.

SINAVI İPTAL EDİLENLERDEN ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2022 KPSS'yle ilgili olarak "Sınavı iptal edilenlerden ücret talebi kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreçte şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.

2022 YENİ KPSS SINAV TARİHİ

İptal edilen 2022 KPSS sınavında yeni takvim belli oldu. Buna göre; Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları ise 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-KPSS ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde

yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI