2022 vizesiz ülkeler: Vizesiz gidilen ülkeler, vize istemeyen ülkeler nelerdir? Vizesiz yapılan turlar

VİZE, KIRKLARELİ (Haberler.com) - Düşük bütçeli yurt dışı gezisi yapmak isteyenler vizesiz ülkelere gitmeyi tercih ediyor. Sizler için kıta kıta vizesiz gezilecek ülkelerin isimlerini araştırdık. Bu ülkelere vizesiz gidebilir ve dilediğiniz gibi seyahat edebilirsiniz. Peki vizesiz ülkeler nelerdir, hangi ülkelere vizesiz gidilir, vize istemeyen ülkelerin isimleri nedir?

VİZE NEDİR?

Vize, bir ülkeye giriş veya bir ülkeden çıkış için yetkili makamlardan alınması gereken izindir. Vize, pasaporta yapılan bir onay ve kayıttır. Vize, hangi ülkeye gidilecekse o ülkenin konsolosluklarından, başkonsolosluklarından veya büyükelçiliklerinden alınmaktadır. Bazı ülkeler için fahri konsolosluklar da vize verme yetkisine sahiptir.

Vize isteyen ülkelere vizesiz giriş yapılamıyor. Pasaportun yanında vizenin de olması gerekiyor. Fakat vize istemeyen bir ülkeye sadece pasaportla giriş yapılabiliyor. Bu bakımdan vizesiz ülkelere seyahatler daha çok tercih edilmektedir. Vize başvurusunda istenilen belgeler ve evraklar ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Seyehat süresi, vize süresi vb. durumlara göre vize başvuruları değişebiliyor.

Vizesiz gezilecek ülkeler 3 başlıkta incelenir. Bunlar vizesiz ülkeler, kapıda vize veren ülkeler ve online vize veren ülkelerdir.

VİZESİZ ÜLKE NEDİR?

Vizesiz ülke demek, gidilecek ülkenin vize istemediği anlamına geliyor. Yani bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Doğrudan pasaport ile bu ülkelere giriş sağlayabilirsiniz. Vizesiz ülkelerin isimlerini aşağıda paylaştık.

KAPIDA VİZE NEDİR?

Kapıda vize ise adı üstünde vizenın sınır kapısında verildiği ülkelerdir. Yani diyelim ki siz kapıda vize veren bir ülkeye gideceksiniz. Bu durumda o ülkenin sınırına gittiğinizde belirli bir ücret karşılığında kapıda vize alabilir ve ülkeye öyle giriş yapabilirsiniz. Mesela Maldivler, Nepal, Dominik Cumhuriyeti ve Azerbaycan ülkeleri kapıda vize veren ülkeler arasındadır.

ONLINE VİZE NEDİR?

Online vize hizmeti veren ülkelere giriş için o ülkelerin web sitelerinden vize alınabilecek bir sistemdir. Yani online vize ile girişleri kabül eden ülkelerin bu hizmet için sitelerine giriş yaparak online vize başvurusu yapılması gerekiyor. Ardından kabul edilirseniz online şekilde vize almış oluyorsunuz. Böylelikle hiç konsolosluğa veyahut başka yere gitmeden evinizden vize alımı yapmış olursunuz. Online vize için gerekli siteye girip formu doldurmanız gerekiyor. Her ülkenin kendine özel web sitesi vardır.

HEM PASAPORTSUZ HEM DE VİZESİZ ÜLKELER HANGİLERİ?

Hem vize hem de pasaport istemeyen ülkeler de vardır. Bu ülkeler Gürcistan, KKTC ve Ukrayna 'dır. Bu ülkelere sadece T.C. kimlik kartınız ile giriş yapabilirsiniz.

VİZESİZ ÜLKELER HANGİLERİDİR? VİZESİZ ÜLKELERİN İSİMLERİ

Vizesiz, kapıda vize ve online vize isteyen ülkelerin isimleri kıtalar bazında aşağıdaki gibidir.

VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER | VİZESİZ AVRUPA ÜLKELERİ

Andorra

Arnavutluk

Azerbaycan (Kapıda vize istiyor)

Belarus (Beyaz Rusya)

Bosna-Hersek (Kapıda vize istiyor)

Gürcistan (Hem vize hem pasaport istemiyor.)

KKTC (Hem vize hem pasaport istemiyor.)

Karadağ

Kosova

Makedonya Cumhuriyeti

Moldova

Sırbistan

Ukrayna (Hem vize hem pasaport istemiyor.)

Ermenistan

VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER | VİZE İSTEMEYEN ASYA ÜLKELERİ

Bahreyn

Doğu Timor (Kapıda vize istiyor)

Endonezya

Filipinler

Filistin

Güney Kore

Hong Kong

Irak

İran İslam Cumhuriyeti

Japonya

Katar (Kapıda vize istiyor)

Kazakistan

Kırgızistan

Kuveyt

Lübnan

Makau

Maldivler

Malezya

Moğolistan

Myanmar (Online vize istiyor)

Nepal (Kapıda vize istiyor)

Özbekistan

Singapur

Sri Lanka (Kapıda ya da online vize istiyor)

Suriye

Tacikistan (Kapıda vize istiyor)

Tayland

Tayvan (Kapıda vize istiyor)

Umman (Kapıda vize istiyor)

Ürdün

VİZE İSTEMEYEN AFRİKA KITASI ÜLKELERİ

Botsvana

Fas

Fildişi Sahili (Online vize istiyor)

Güney Afrika Cumhuriyeti

Kenya (Online vize istiyor)

Komor Federe İslam Cumhuriyeti (Kapıda vize istiyor)

Libya

Madagaskar (Kapıda vize istiyor)

Mauritius

Mozambik (Kapıda vize istiyor)

Zambiya

Ruanda

Zimbabve (Online vize istiyor)

Senegal (Online vize istiyor)

Seyşeller

Svaziland

Tanzanya

Togo (Kapıda vize istiyor)

Tunus

VİZE İSTEMEYEN KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ

Antigua ve Barbuda

Bahamalar (Kapıda vize istiyor)

Barbados

Belize

Dominika

Dominik Cumhuriyeti (Kapıda vize istiyor)

El Salvador

Guatemala

Haiti (Kapıda vize istiyor)

Honduras

Jamaika

Kosta Rika (Kapıda vize istiyor)

Meksika (Kapıda vize istiyor)

Nikaragua

Panama

Saint Kitts ve Nevis Adaları

Saint Lucia

Saint Vincent ve Grenadinler Adaları

Trinidad ve Tobago

Turks ve Caicos Adaları

İngiliz Virjin Adaları

VİZE İSTEMEYEN GÜNEY AMERİKA KITASI ÜLKELERİ

Arjantin

Bolivya

Brezilya

Ekvador

Kolombiya

Paraguay

Şili

Peru

Uruguay

Venezuela

VİZESİZ BALKAN ÜLKELERİ

Arnavutluk

Bosna-Hersek

Karadağ

Kosova

Makedonya

Sırbistan

VİZE İSTEMEYEN OKYANUSYA ÜLKELERİ

Cook Adaları

Fiji

Kamboçya (Kapıda vize istiyor)

Niue

Palau

Samoa

Tonga (Kapıda vize istiyor)

Tuvalu Tonga (Kapıda vize istiyor)

Vanuatu

TÜM VİZESİZ GİDİLECEK ÜLKELER LİSTESİ

Andorra: Avrupa kıtasında yer alan Andorra'ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.

Antigua ve Barbuda: Kuzey Amerika'daki Antigua ve Barbuda'ya 180 gün için vize almadan giriş yapabilirsin.

Arjantin: Güney Amerika'da yer alan Arjantin'e 90 gün süre ile bordo pasaportun ile seyahat edebilirsin.

Arnavutluk: Balkan ülkeleri arasında yer alan Arnavutluk'a gitmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin 90 gün süren seyahatleri için vize almasına gerek bulunmamaktadır. Arnavutluk'un başkenti Tiran için uçak bileti alarak vizesiz seyahatinizi planlayabilirsiniz.

Azerbaycan: Azerbaycan'a sınır kapısında vize alarak 30 gün süreliğine ziyaret edebilirsin. Uçak yolculuğu ile Azerbaycan'a gitmek için Bakü uçak bileti alabilirsiniz.

Not: Sadece Haydar Aliyev Bakü Havalimanı'ndan ve 30 Günlük sınırda vize alınabiliyor. Eğer deniz veya kara yoluyla gidecekseniz de Azerbaycan Konsolosluğu'ndan vize almanız gerekmektedir.

Bahamalar: Kuzey Amerika'da bulunan Bahamalar'a vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ancak sınır kapısında turizm amacıyla seyahat ettiğinizi ispatlaman gerekiyor. İspat edebilirsen 8 aya kadar Bahamalar'da kalabilirsin.

Bahreyn: Bahreyn'e sınır kapısında 15 günlük vize alarak giriş yapabilirsin.

Not: Turistik seyahatlerde vizeyi sınır kapılarında 15 gün ikamet süreli (gerektiğinde 15 gün uzatılabilir) olarak alabilirsin.

Barbados: Kuzey Amerika'da bulunan Barbados'a 90 gün süreli vizesiz giriş yapabilirsin.

Belarus-Beyaz Rusya: Belarus'a vize almadan umuma mahsuz pasaportunla 30 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsin.

Belize: Kuzey Amerika'da bulunan Belize'ye umuma mahsus pasaport ile 90 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsin.

Bolivya: Güney Amerika'da bulunan Bolivya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün süreliğine vizeden muaftır.

Bosna-Hersek: Bosna-Hersek'e gidecek umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süreliğine vizeden muaftır. Özellikle Saraybosna ziyareti için seyahatinizi ekonomik şekilde planlayabilirsiniz.

Botsvana: Afrika kıtasındaki Botsvana'ya sadece bordo pasaportunla vizesiz giriş yapabilirsin.

Brezilya: Güney Amerika'nın popüler ülkesi Brezilya da 90 gün süreliğine vizeden muaftır.

Brunei: Brunei'ye umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün süreliğine vizesiz giriş yapabilir.

Doğu Timor: Kapıda vize alarak 30 günlüğüne vizesiz Doğu Timor'u ziyaret edebilirsin.

Dominika: Kuzey Amerika'daki Dominika umuma mahsus (bordo) pasaport sahiplerine 21 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

Dominik Cumhuriyeti: Kuzey Amerika'da bulunana Dominik Cumhuriyeti sınır kapısında yaklaşık 30 Dolar karşılığında 30 gün geçerli vize vermektedir. (2018)

Ekvador: Güney Amerika'da bulunana Ekvador turistlik amaçlı seyahatler için 90 günlük muafiyet sağlamaktadır.

El Salvador: Kuzey Amerika'da bulunan El Salvador umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün vizesiz seyahat hakkı tanımaktadır.

Endonezya: Asya kıtasında yer alan Endonezya'ya gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alabilirsin. Yeşil pasaport sahibiysen 14 gün için vizesiz giriş yapabilirsin.

Ermenistan: Ermenistan, sadece bordo pasaport sahiplerine havayoluyla gidildiğinde sınırda 120 günlük vize muafiyeti tanımaktadır. Siyah, Gri, Yeşil Pasaport sahipleri de vizeye tabidir ve sınırda vize alamamaktadır.

Fas: Afrika kıtasının önemli turistlik noktalarından biri olan Fas'a 90 gün için vizesiz seyahat edebilirsin. Fas'taki uçuş noktamız Kazablanka için uçak bileti arayabilirsin.

Fiji: Bir Okyanusya ülkesi olan Fiji'ye 90 gün için vizesiz giriş yapabilirsin.

Fildişi Sahili: Afrika'daki Fildişi Sahili'ne online vize alarak seyahat edebilirsin.

Not: Online vize sadece Abidjan Havalimanı'ndan girişlerde geçerli. Vizeniz başvurudan en geç 48 saat içinde hazırlanıp e-mail olarak gönderiliyor.

Filipinler: Filipinler'e umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.

Filistin: Filistin'e eğer eğer direkt Gazze'ye gidilecekse 30 gün vizesiz seyahat edilebiliyor. Ancak İsrail üzerinden geçiş yapılacaksa, İsrail vizesi alınması gerekiyor.

Guatemala: Kuzey Amerika ülkesi, 90 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

Güney Afrika Cumhuriyeti: Sınır kapısında vize alarak 30 gün için seyahat edebileceğin bir diğer Afrika ülkesi ise Güney Afrika Cumhuriyeti.

Güney Kore: Asya kıtasında bulunan Güney Kore ziyaretin için vizesiz seyahat süresi 3 ay.

Gürcistan: Gürcistan, Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebildiği ülkelerden biri. Gürcistan, 1 yıl için vizesiz giriş imkanı veriyor. Seyahatinizi planlamadan önce Gürcistan Gezi Rehberi yazılarımızı okumayıve Tiflis uçak bileti aramayı unutma.

Haiti: Kuzey Amerika'da bulunan Haiti için kapıda 90 gün geçerli vize alabilirsin. Not: Havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkanı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilirsin.(2018)

Honduras: Kuzey Amerika'da bulunan Honduras, 90 gün için vize muafiyeti uygulamaktadır.

Hong Kong: Hong Kong, 90 gün vizesiz giriş imkanı vermektedir. Tek şart umuma mahsus pasaportunun 6 ay geçerliliği olması gerekiyor.

Irak: Irak, 10 gün için kapıda vize imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

Not: Yalnızca umumi pasaport sahipleri üçüncü bir ülkeye uğramadan havayoluyla doğrudan Bağdat, Basra, Necef ve Musul'a seyahatlerinde sınırda vize alabiliyor.

İran: İran, Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyor.

Jamaika: Kuzey Amerikaülkesi Jamaika'ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.

Japonya: Japonya da Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarının kimlikle vize almadan seyahat edebildikleri bir diğer ülke. KKTC'ye gitmek için pasaporta ihtiyacın yok.

Kamboçya: Asya kıtasında bulunan Kamboçya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün için kapıda vize imkanı sağlamaktadır. Not: Türkiye'deki Kamboçya Fahri Konsolosluk'undan veya sınır kapısından vize alınabiliyor.

Karadağ: Karadağ, 90 günü aşmamak kaydıyla 180 gün içinde 90 gün vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.

Katar: Katar, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanımaktadır.

Kazakistan: Kazakistan da umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanıyan ülkeler arasındadır. Almatı uçak biletinizi erkenden ayırarak vizesiz tatilinizi daha da ucuza getirmeyi unutmayın.

Kenya: Afrika kıtasındaki Kenya'yaonline vize alarak seyahat edebilirsin.

Not: İnternetten vize başvurusu yapılıyor. 2 iş günü içinde vize çıkıyor. Bir kopyasını yanınıza alıyorsunuz. Bazı durumlarda sınırda da manuel vize işlemleri yapılması gerekebiliyor.

Kırgızistan: Kırgızistan, Türk vatandaşlarına 1 ay için vize muafiyeti sağlamaktadır. Bişkek uçak bileti alarak Kırgızistan seyahatinizi planlamaya başlayabilirsiniz.

Kolombiya: Güney Amerika'da bulunan Kolombiya'ya 90 gün için vizesiz seyahat edilebilmektedir.

Komor Federe İslam Cumhuriyeti: Sınır kapısında vize alarak Komor Federe İslam Cumhuriyeti'ne giriş yapabilirsin.

Not: Sınırda vize alırken her şekilde davetiye, otel rezervasyonu ve uçak bileti gibi belgeleri de yanında bulundurmalısın.

Kosova: Kosova, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla vize muafiyeti sağlamaktadır. Başkent Priştine gezisi için uçak biletinizi erkenden alarak daha fazla tasarruf edebilirsiniz.

Kosta Rika: Bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika, umuma mahsus pasaport sahiplerine 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanımaktadır.

Lübnan: Lübnan da 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanıyan ülkeler arasında yer almaktadır.

Madagaskar: Madagaskar'a kapıda vize alarak 90 gün için giriş yapabilirsin.

Makau: Makau, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Makedonya: Makedonya seyahati için 90 gün süreliğine vize almana gerek yok. Üsküp uçak bileti alarak vakit kaybetmeden tatile çıkabilirsin.

Maldivler: Maldivler 30 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

Malezya: Malezya, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından 90 gün süreliğine vize istemeyen bir diğer ülkedir.

Mauritius: Bir Afrika ülkesi olan Mauritius, 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.

Meksika: Meksika'ya havayolu ile giriş yapmak kaydıyla online vize alarak 30 günlüğüne seyahat edebilirsin.

Moğolistan: Moğolistan, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Moldova: Moldova, 90 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vize muafiyeti tanımaktadır.

Nikaragua: Nikaragua, Türk vatandaşlarına 90 gün için vizesiz seyahat izni vermektedir.

Niue: Okyanusya kıtasında bulunan Niue ülkesine 30gün için vizesiz seyahat edebilirsin.

Özbekistan: Özbekistan da30gün için vizesiz seyahat edebileceğin ülkeler arasında yer almaktadır.

Palau: Okyanusya kıtasında yer alan Palau'ya süresiz bir şekilde vize almadan seyahat edebilirsin.

Panama: Panama, Türk vatandaşlarına 6 ay vizesiz seyahat imkanı sağlamaktadır.

Paraguay: 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla Paraguay'a seyahat edebilirsin.

Peru: Peru da 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla seyahat edebileceğin ülkeler arasındadır.

Ruanda: İnternetten online vize alarak Ruanda'ya seyahat edebilirsin. Online vize 4 iş günü içinde hazırlanmaktadır.

Samoa: Bir Okyanusya ülkesi olan Samoa'ya 60 gün süreliğine kapıda vize alarak giriş yapabilirsin. Yanında 2 adet vesikalık bulundurmayı unutma.

Sao Tome ve Principe: Türk vatandaşları 15 gün için vizesiz seyahat edebilmektedir.

Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti uygulayan ülkeler arasındadır.

Saint Lucia: 6 hafta için Saint Lucia'ya umuma mahsus pasaport sahipleri vize olmadan giriş yapabilir.

Saint Vincent ve Grenadinler Adaları: 90 gün vizesiz seyahat edebileceğin ada ülkeleri arasında Saint Vincent ve Grenadinler Adaları da bulunuyor.

Senegal: Senegal'e online vize alarak kolayca giriş yapabilirsin.

Seyşeller: Seyşeller'e gitmek istiyorsan 90 gün için vize almana gerek yok.

Sırbistan: Bir Balkan ülkesi olan Sırbistan, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartı ile vizesiz seyahate imkan tanımaktadır. Başkent Belgrad için uçak biletinizi beklemeden alabilirsin.

Singapur: Singapur, 90 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Sri Lanka: Sri Lanka'ya sınır kapısında vize alarak ya da online vize başvurusu yaparak 30 gün süreliğine seyahat edebilirsin.

Suriye: Suriye, her 6 ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 90 gün vize muafiyeti tanımaktadır.

Svaziland: Svaziland, 30 gün için vize istemeyen Afrika ülkeleri arasında yer almaktadır.

Şili: Türk vatandaşları 90 gün için Şili'ye vize almadan giriş yapabilmektedir.

Tacikistan: Umuma mahsus pasaport sahipleri Tacikistan'a online vize alarak 60 gün için seyahat edebilir.

Tanzanya: Sınır kapısında 50 Dolar (2018) ödeyerek vize imkanı sunan Tanzanya'ya 90 gün için seyahat edebilirsin.

Tayland: Tayland, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Tayvan: Tayvan'a kapıda vize alarak 30 gün süreliğine giriş yapabilirsin. Yalnız 2 adet vesikalık fotoğraf yanında bulundurmayı unutma.

Togo: Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı'nda vize alınabiliyor.

Tonga: Okyanusya ükesi Tonga'ya seyahat için 31 günlük kapıda vize alabilirsin.

Trinidad ve Tobago: Türk vatandaşlarına 30 gün vize muafiyeti tanımaktadır.

Tunus: Tunus'a 90 gün için vize almadan seyahat edebilirsin.

Turks ve Caicos Adaları: Turks ve Caicos Adaları da Türk vatandaşlarına 90 gün için vize muafiyeti sunmaktadır.

Tuvalu: Okyanusya'da bulunan Tuvalu'ya vize almadan süresiz seyahat edebilirsin.

Ukrayna: Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca pasaportla girişte 60 güne kadar vize istememektedir. Pegasus'un Ukrayna'daki uçuş noktaları olan Kyiv, Kharkiv, Lviv ve Zaporizhia'yahemen bilet alabilirsiniz.

Umman: Umman'a gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alabilirsin.

Uruguay: Güney Amerika ülkesi Uruguay'a 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilirsin.

Ürdün: Ürdün, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamaktadır.

Vanuatu: Bir Okyanusya ülkesi olan Vanuatu'ya 30 gün için vizesiz seyahat edebilirsin.

Venezuela: Venezuela, umuma mahsus pasaport sahiplerinden 90 güne kadar olan seyahatleri için vize istememektedir.

İngiliz Virjin Adaları: 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı vermektedir.

Zambiya: Kapıda vize alarak 30 gün için Zambiya seyahati gerçekleştirebilirsin.

Zimbabve: Online vize alarak Zimbabve'ye giriş yapabilirsin. Vize 2 gün içinde hazırlanmaktadır.

KAPIDA VİZE İSTEYEN ÜLKELER LİSTESİ

Azerbaycan Bosna-Hersek Doğu Timor Katar Nepal Sri Lanka Tacikistan Tayvan Umman Komor Federe İslam Cumhuriyeti Madagaskar Mozambik Togo Bahamalar Dominik Cumhuriyeti Haiti Kosta Rika Meksika Kamboçya Tonga Tuvalu Tonga

ONLİNE VİZE İSTEYEN ÜLKELER LİSTESİ

Myanmar Sri Lanka Fildişi Sahili Zimbabve Senegal

Buna göre toplamda 106 ülkeye vizesiz gidilebilir. Kapıda vize veren ülke sayısı 21 iken online vize isteyen ülke sayısı ise 5'dir.

SCHENGEN VİZESİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Schengen vizesi ücreti, başvurulan vize türüne göre, başvuranın yaşına göre ve bazı istisnai durumlara göre değişmektedir. Bu bakımdan en doğru bilgiyi konsolosluklardan alabilirsiniz. Fakat genel olarak Schengen vizesi ücretlendirilmesi aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

Havalimanı transit vizesi : 80 Euro

Kısa süreli Schengen vizesi (90 günden az) : 80 Euro

6-12 yaş arası çocuklar için : 40 Euro

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