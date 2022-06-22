Sporseverler, spor dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ederken futbol maçlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2022 ve 2023 süper lig ne zaman başlayacak? TFF açıklaması sonrası2022 ve 2023 süper lig ne zaman başlayacak gibi sorular yanıtını buldu.

2022 VE 2023 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

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