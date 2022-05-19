2022 UEFA Avrupa Ligi finali nerede? UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, hangi gün 2022? - Haberler

2022 UEFA Avrupa Ligi finali nerede, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, hangi gün 2022? UEFA Avrupa Ligi final maçı maçı ne zaman oynanacak?

2022 UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE?

Büyük heyecana sahne olacak UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonun final maçı, 18 Mayıs 2022'de (yarın) Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanacak. Tv8,5 kanalı ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi final maçında Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve İskoçya temsilcisi Rangers kozlarını paylaşacak. Final maçına, İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak. Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği ve TV8,5 kanalı ile Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

ALMAN EKİBİNDE HEDEF KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRMEK

Alman temsilcisi, Avrupa'da dördüncü kez final maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eski adlarından Avrupa Kupası 1959-1960 sezonu yarı finalinde yine Rangers ile eşleşen Eintracht Frankfurt, rakibini her iki maçta da yenerek finale yükselmişti. Eintracht Frankfurt, 1966-1967 UEFA Intertoto Kupası ile 1979-1980 UEFA Kupası'nı ise müzesine götürmüştü.

RANGERS BİR İLKİN PEŞİNDE

Avrupa arenasında toplamda 6. final maçına çıkacak Rangers ise bu maçlarda sadece bir kez kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi. Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı 1971-1972 sezonunda Dinamo Moskova'yı yenerek kazanan İskoçya temsilcisinde tek hedef Avrupa Ligi'nde şampiyonluk kazanarak bu turnuvada ilk kupasını müzesine götürmek.

2022 UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ HAKKINDA BİLGİLER

2022 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2021-22 UEFA Avrupa Ligi kazananını belirlemek amacıyla 18 Mayıs 2022 tarihinde İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumunda oynanacak organizasyonun 50. finalidir. Avrupa Ligi ismiyle ise oynanan 13. final maçıdır.

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