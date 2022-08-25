2022 TUS sınavına giriş belgeleri yayınlandı mı ve TUS sınav yerleri belli oldu mu adaylar tarafından merak ediliyor. 2022-TUS (2. Dönem) ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusu gündeme geliyor. Peki, 2022-TUS (2. Dönem) sınava giriş belgeleri yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

TUS 2. dönem sınav giriş yerleri belli oldu mu ve TUS, STS sınav yerleri açıklandı mı sorusu gündeme geliyor. ÖSYM tarafından yapılan TUS sınavı ne zaman ve TUS sınavı giriş yerleri açıklandı mı araştırılıyor. 2022-TUS (2. Dönem) sınava giriş belgeleri yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? TUS ve STS giriş yerleri! Detaylar haberimizdedir…

2022 TUS- STS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan, 2022-TUS (2. Dönem) ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

2022 TUS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı (TUS) tarihi 04 Eylül 2022 olarak belirlendi. Sınav saati ise 10:15 olarak açıklandı. Sabah oturumuna saat 10:00'dan sonra sınav binasına aday alınmayacakken ikinci oturum için ise son giriş saati 14:30 olarak açıklandı.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamalarına göre TUS 04 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşirken sınav sonuçları 29 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

TUS SINAVI KAÇ DAKİKA VE KAÇ SORU OLACAK?

Şuana kadarki Tus sınavlarında 120 adet çoktan seçmeli soru için 150 dakika verilmişti.

Klinik Tıp Bilimleri testi için ise 120 çoktan seçmeli soru için 150 dakika verilmişti.