2022-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuç sorgulama ekranı!

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 2. dönem kapsamında TUS tercihleri 19-25 Ekim tarihleri arasında alındı. TUS atamaları için heyecan içinde olan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki TUS 2.dönem ek yerleştirme sonucu açıklandı mı? TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 5-12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022-TUS 2. dönem ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Peki, TUS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? TUS 2.Dönem ek yerleştirme yapılacak mı? TUS sınavı nedir? Detaylar haberimizde...

TUS SINAVI NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınav, "tıbbî yabancı dil sınavı" ve "bilim sınavı" olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır.

TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?

Bu yerleştirmeden boş kontenjan kalması durumunda ek yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM'nin internet adresinden ayrıca duyurulacak. Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacak. Ek yerleştirme, 2022-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacak. Ek yerleştirme ücreti 30.00 TL'dir.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

05-12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 22 Aralık 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir. Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. İfadelerine yer verildi.

TUS YEREŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYININ!

.

.