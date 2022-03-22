2022 Türkiye Portekiz maç ne zaman? Türkiye Portekiz maçı bu hafta mı?

2022 Türkiye Portekiz maç ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. A Milli Futbol Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklanması sonrası Türkiye Portekiz maç ne zaman merak edildi. Pek, Türkiye Portekiz maçı bu hafta mı?

2022 TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz-Türkiye Maçı, 24 Mart Perşembe günü oynanacak. Portekiz ile Türkiye arasındaki 2022 Dünya Kupasi Eleme maçı, TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Portekiz-Türkiye Maçı, saat 22:45 başlayacak. Portekiz ve Türkiye, karşı karşıya geleceği 2022 Dünya Kupasi Eleme maçı, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

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