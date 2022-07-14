2022 Türkiye Kadın Voleybol Takımı kadrosu ve oyuncuları kimler, boyları kaç? Kadınlar Milletler Ligi 2022 Türkiye voleybol oyuncularımızın isimleri!

Tokyo 2020 olimpiyatlarından sonra 2022 Kadınlar Milletler Ligi Voleybol Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Bugün Türkiye-Polonya çeyrek final maçı oynanacak. Maç devam ederken Türkiye Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimler, boyları kaç? Kadınlar Milletler Ligi 2022 şampiyonasındaki voleybol oyuncularımızın isimleri nelerdir? merak edildi. Peki, Türkiye bayan voleybol takımı oyuncuları kimdir? Türkiye kadın voleybol kadrosu ve boyları kaçtır? İşte tüm bilgiler...

TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI

Resmi web siteye göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda 14 oyuncu yer almaktadır. Tüm voleybol kadın oyuncularımızın İsimleri ve bilgileri şu şekilde:

Simge Aköz:

Pozisyon: Libero

Doğum Tarihi: 23/04/1991

Kilo: 56 kg

Boy: 168 cm

Cansu Özbay:

Pozisyon: Pasör

Doğum Tarihi: 17/10/1996

Kilo: 78 kg

Boy: 182 cm

Ayça Aykaç:

Pozisyon: Libero

Doğum Tarihi: 27/02/1996

Kilo: 54 kg

Boy: 176 cm

Meryem Boz:

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Doğum Tarihi: 03/02/1988

Kilo: 68 kg

Boy: 190 cm

Hande Baladın:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 01/09/1997

Kilo: 81 kg

Boy: 190 cm

Meliha İsmailoğlu:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 17/09/1993

Kilo: 73 kg

Boy: 188 cm

Eda Erdem Dündar:

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 22/06/1987

Kilo: 74 kg

Boy: 188 cm

Zehra Güneş:

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 07/07/1999

Kilo: 88 kg

Boy: 197 cm

Beyza Arıcı

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 27/06/1995

Kilo: 78 kg

Boy: 190 cm

İlkin Aydın

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 05/01/2000

Kilo: 67 kg

Boy: 183 cm

Sıla Çalışkan

Pozisyon: Pasör

Doğum Tarihi:16/12/1996

Kilo: 75 kg

Boy: 183 cm

Ebrar Karakurt:

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Doğum Tarihi: 17/01/2000

Kilo: 73 kg

Boy: 196 cm

Bahar Akbay

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 21/01/1998

Kilo: 76 kg

Boy: 188 cm

Saliha Şahin

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 05/11/1998

Kilo: 72 kg

Boy: 184 cm

Ceren Kapucu

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Doğum Tarihi: 19/07/1993

Kilo: 77 kg

Boy: 190 cm

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