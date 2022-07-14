2022 Türkiye Kadın Voleybol Takımı kadrosu ve oyuncuları kimler, boyları kaç? Kadınlar Milletler Ligi 2022 Türkiye voleybol oyuncularımızın isimleri!
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2022 Kadınlar Milletler Ligi turnuvası tüm hızıyla devam ediyor. Voleybol maçları devam ederken Türkiye Kadın Voleybol takımı oyuncuları isimleri nelerdir araştırılıyor. Peki, A Milli Voleybol takımı oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Hangi sporcu boyu kaç? Tüm voleybol oyuncularımız ve boyları kaçtır? 2022 Kadınlar Milletler Ligi turnuvasında yer alan voleybol milli takım kadromuz, boyları, kiloları ve yaşları haberimizde...
Tokyo 2020 olimpiyatlarından sonra 2022 Kadınlar Milletler Ligi Voleybol Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Bugün Türkiye-Polonya çeyrek final maçı oynanacak. Maç devam ederken Türkiye Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimler, boyları kaç? Kadınlar Milletler Ligi 2022 şampiyonasındaki voleybol oyuncularımızın isimleri nelerdir? merak edildi. Peki, Türkiye bayan voleybol takımı oyuncuları kimdir? Türkiye kadın voleybol kadrosu ve boyları kaçtır? İşte tüm bilgiler...
TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI
Resmi web siteye göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda 14 oyuncu yer almaktadır. Tüm voleybol kadın oyuncularımızın İsimleri ve bilgileri şu şekilde:
Simge Aköz:
Pozisyon: Libero
Doğum Tarihi: 23/04/1991
Kilo: 56 kg
Boy: 168 cm
Cansu Özbay:
Pozisyon: Pasör
Doğum Tarihi: 17/10/1996
Kilo: 78 kg
Boy: 182 cm
Ayça Aykaç:
Pozisyon: Libero
Doğum Tarihi: 27/02/1996
Kilo: 54 kg
Boy: 176 cm
Meryem Boz:
Pozisyon: Pasör Çaprazı
Doğum Tarihi: 03/02/1988
Kilo: 68 kg
Boy: 190 cm
Hande Baladın:
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 01/09/1997
Kilo: 81 kg
Boy: 190 cm
Meliha İsmailoğlu:
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 17/09/1993
Kilo: 73 kg
Boy: 188 cm
Eda Erdem Dündar:
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 22/06/1987
Kilo: 74 kg
Boy: 188 cm
Zehra Güneş:
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 07/07/1999
Kilo: 88 kg
Boy: 197 cm
Beyza Arıcı
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 27/06/1995
Kilo: 78 kg
Boy: 190 cm
İlkin Aydın
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 05/01/2000
Kilo: 67 kg
Boy: 183 cm
Sıla Çalışkan
Pozisyon: Pasör
Doğum Tarihi:16/12/1996
Kilo: 75 kg
Boy: 183 cm
Ebrar Karakurt:
Pozisyon: Pasör Çaprazı
Doğum Tarihi: 17/01/2000
Kilo: 73 kg
Boy: 196 cm
Bahar Akbay
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 21/01/1998
Kilo: 76 kg
Boy: 188 cm
Saliha Şahin
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 05/11/1998
Kilo: 72 kg
Boy: 184 cm
Ceren Kapucu
Pozisyon: Pasör Çaprazı
Doğum Tarihi: 19/07/1993
Kilo: 77 kg
Boy: 190 cm