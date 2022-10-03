2022 TÜİK Eylül enflasyon oranı yükseldi mi, düştü mü (%83)? Bugün enflasyon ne oldu?
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Eylül ayı enflasyon rakamları uzun süredir merakla bekleniyordu TÜİK'ten yapılan açıklama ile enflasyon rakamları açıklandı. Peki, bugün enflasyon ne oldu? 2022 TÜİK Eylül enflasyon oranı yükseldi mi, düştü mü?
2022 TÜİK Eylül enflasyon oranı yükseldi mi, düştü mü son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, 2022 TÜİK Eylül enflasyon oranı yükseldi mi, düştü mü (%83)? Bugün enflasyon ne oldu merak edildi.
2022 TÜİK EYLÜL ENFLASYON ORANI YÜKSELDİ Mİ, DÜŞTÜ MÜ?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,66 ile ulaştırma oldu.