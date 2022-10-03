2022 TÜİK Eylül enflasyon oranı yükseldi mi, düştü mü son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, 2022 TÜİK Eylül enflasyon oranı yükseldi mi, düştü mü (%83)? Bugün enflasyon ne oldu merak edildi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,66 ile ulaştırma oldu.