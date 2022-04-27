2022 TRT 1 Kuran okuma yarışması saat kaçta? 27 Nisan TRT 1 yayın akışı
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Türk televizyonculuk tarihinde ilk olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyicinin büyük beğenisini toplayan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yeni sezonuyla TRT1'de başlamıştı. Bugün programı izlemek isteyen vatandaşlar TRT 1 Kuran okuma yarışması 2022 saat kaçta? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, 27 Nisan TRT 1 yayın akışı...
TRT 1 Kuran okuma yarışması 2022 saat kaçta, sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. 2017 yılı Ramazan ayından bu yana her Ramazan döneminde TRT 1'de yayınlanan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" 1 Nisan 2022'den itibaren Ramazan ayı boyunca her gün TRT 1 kanalında yayınlandı. TRT 1 Kuran okuma yarışması 2022 saat kaçta? 27 Nisan TRT 1 yayın akışı
TRT 1 KURAN OKUMA YARIŞMASI SAAT KAÇTA?
Dr. Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu ve Osman Eğin hocalar jüri üyeleri olarak görev yaptığı program, Kadir Gecesi nedeniyle 20:20'de başlıyor.
27 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
01:35 Kasaba Doktoru
02:40 Sahur Bereketi
04:35 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:35 Elimi Bırakma
08:25 Mesnevi'den Hikayeler
08:50 Ramazan Klipleri
08:55 Kuşlarla Yolculuk
09:45 Bir İyilik Hikayesi
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
18:30 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ramazan Sevinci
20:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
22:40 Kadir Gecesi Özel