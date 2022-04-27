2022 TRT 1 Kuran okuma yarışması saat kaçta? 27 Nisan TRT 1 yayın akışı

TRT 1 Kuran okuma yarışması 2022 saat kaçta, sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. 2017 yılı Ramazan ayından bu yana her Ramazan döneminde TRT 1'de yayınlanan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" 1 Nisan 2022'den itibaren Ramazan ayı boyunca her gün TRT 1 kanalında yayınlandı. TRT 1 Kuran okuma yarışması 2022 saat kaçta? 27 Nisan TRT 1 yayın akışı

TRT 1 KURAN OKUMA YARIŞMASI SAAT KAÇTA?

Dr. Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu ve Osman Eğin hocalar jüri üyeleri olarak görev yaptığı program, Kadir Gecesi nedeniyle 20:20'de başlıyor.

27 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

01:35 Kasaba Doktoru

02:40 Sahur Bereketi

04:35 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:35 Elimi Bırakma

08:25 Mesnevi'den Hikayeler

08:50 Ramazan Klipleri

08:55 Kuşlarla Yolculuk

09:45 Bir İyilik Hikayesi

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

18:30 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ramazan Sevinci

20:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

22:40 Kadir Gecesi Özel

Haberler.com - Gündem