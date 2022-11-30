2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı sürüyor. TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruda İstanbul Tuzla 508 Adet Konut Projesi için kura çekilişi için tarih belli oldu. Peki, İstanbul'da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücretlerini ne zaman iade edecek? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Milyonlarca vatandaşın beklediği TOKİ İstanbul kura çekimi için beklenen tarih belli oldu. TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki için 508 adet konut kura çekilişi için tarih netleşti. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru ücretlerini ne zaman iade edecek? Detaylar haberimizde...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ

TOKİ yeni kura takvimi şu şekilde;

1 Aralık: Bolu 902 konut

1 Aralık: Karaman 751 konut

2-3 Aralık: Düzce 110 konut

2-7 Aralık: Konya 7655 konut

4-5 Aralık: Zonguldak 1650 konut

6 Aralık: Bartın 850 konut

7 Aralık: Karabük 899 konut