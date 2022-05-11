2022 TOKİ İstanbul başvurusu ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. TOKİ sosyal konut çalışmalarının yanı sıra aylık 0.99 fazizli konut kredisi müjdesi de geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Öte yandan bir yıl boyunca konut fiyatlarının sabit tutulacağı belirtildi. 2022 TOKİ İstanbul başvurusu ne zaman? Düşük faizli konut kredisinden kimler faydalanacak? İşte, konut kredisi ve TOKİ projesi hakkında detaylar...

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev almayı düşünenlere müjde verdi. Konut finansmanı için 3 ayrı finansman hazırladıklarını belirten Erdoğan, "Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

"BİRİNCİ PAKETTE YÜZDE 0,99'LUK KREDİ SAĞLAYACAĞIZ"

"Konut sektöründeki arzı dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçireceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 paket hazırladık. Birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99'luk kredi sağlayacağız.

"İKİNCİ PAKET 0,89 FAİZLİ KONUT KREDİSİ İÇERİYOR"

İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların MB'ye satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının TL'ye dönüşümün teşvik etmektir.

ÜÇÜNCÜ PAKET İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ İLGİLENDİRİYOR

Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yönelik. Mayıs itibarı ile projelerin bir an önce satılması için 20 milyarlık kaynak ayarladık. İnşaat halindeki konutların bir an önce satılmasını hedefliyoruz. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek."

TOKİ'nin başvurusu devam eden projelerini görmek için buraya tıklayınız.

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