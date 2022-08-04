2022 Temmuz enflasyon rakamları açıklandı! Ağustos ayında açıklanan temmuz enflasyon oranı kaç oldu?

2022 Temmuz ayı enflasyon rakamları 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon oranını merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ağustos ayında açıklanan temmuz enflasyon oranı kaç oldu? İşte detaylar haberimizde...

2022 TEMMUZ ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.

AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.

Yurt içi ÜFE temmuzda yüzde 5,17, yıllık bazda yüzde 144,61 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon olarak nitelendirilen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık yüzde 3,49 oldu. Yıllık bazda yüzde 68,46 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı enflasyon rakamları 3 Ağustos tarihinde açıklandı. TÜFE aylık bazda 2.37 artarken, yıllık bazda 79,60 seviyesine yükseldi.