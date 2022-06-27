2022 Temmuz ayı emekli zammı belli oldu mu? MEMUR ZAMMI ne kadar olacak? Emekli - Memur maaşı zam oranları ne zaman açıklanır?

Emekli ve memur Temmuz zammı için kısa bir süre kaldı. 4 Temmuz tarihinde TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için zam oranı belli olacakken, enflasyon oranının asgari ücret için de belirleyici olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket hükümet, asgari ücret, emekli ve memur maaşları için 6 aylık enflasyon rakamlarını kıstas alan düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Peki, 2022 Temmuz ayı emekli zammı belli oldu mu? Memur zammı ne kadar olacak? Emekli - Memur maaşı zam oranları ne zaman açıklanır? İşte detaylar haberimizde...

BAKAN NEBATİ'DEN TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI: YÜZDE 40 CİVARI ARTIŞ OLABİLİR

Asgari ücret, emekli ve memur zammı için artık son viraja girilirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat Temmuz zammının Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşeceğini belirterek, "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 'ENFLASYON FARKI' ÖN PLANDA

Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayıma geçilirken, hükümetten gelen 'Enflasyon farkı' söylemleri dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz'da enflasyon farkı ile ücretlerde yeni düzenlemelerle bütün kesimlerin rahatlayacağını bildirdi. Bunun yanında Ocak ayında olduğu gibi maaş zamlarının yanında sosyal refah artışı adı altında yeni düzenlemeler için çalışmalar yürütülüyor.

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