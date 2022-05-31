2022 TEFE TÜFE kira artışı ne kadar? TÜFE ne kadar? Kira artış oranı ne kadar? - Haberler

2022 TEFE TÜFE kira artışı merak ediliyor. Türkiye'de hem enflasyonun artması hem de konut talebindeki artışlar nedeniyle kira fiyatları bir anda arttı. Birçok ev sahibi ise TÜFE oranlarıyla yetinmeyerek daha üstü zam yaptı. Vatandaşın canını hayli yakan bu durum nedeniyle hükümet de harekete geçti. Peki, 2022 TEFE TÜFE kira artışı ne kadar? TÜFE ne kadar? Kira artış oranı ne kadar?

2022 TEFE TÜFE KİRA ARTIŞI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta TÜFE aylık %5,46, yıllık %61,14 arttı. Mart ayında 12 aylık TÜFE ise %29,88 olarak gerçekleşti. Buna göre, nisan ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %29,88 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %29,88

Zam bedeli: 298 lira

Zamlı kira bedeli: 1.298 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira -Yeni kira: 1.428 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.558 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.688 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.818 lira

Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.948 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 2.078 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.207 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.339 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.467 lira

Eski kira: 2.000 lira -Yeni kira: 2.597 lira

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşın canını hayli yakan haksız kira artışları hakkında değerlendirmelerde bulundu. TÜFE üstü artış yapanların kendilerine bildirilmesini istediklerini belirten Bakan Kurum, "TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni müeyyideyi uygulayacağız. 4 bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğiz" dedi.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmalarını sürdürdükleri konular hakkında bilgilendirmede bulundu. Kurum, yeni bir proje açıklayacaklarını duyurdu ve "vatandaşların aidat öder gibi ev sahibi olabileceği" görüşünü dile getirdi.

"ARTIŞ TÜFE'YE UYGUN OLMAK ZORUNDA"

Bakan Kurum, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kira artışlarını TÜFE'ye uygun yapmak zorundayız. Kanunen böyle olması gerekiyor. Ama maalesef fırsatçılık yapan ve açıklanan rakamların üstünde zam yapan kişiler var.

"TÜFE ÜSTÜ ARTIŞ YAPANLARI BİZE BİLDİRİN"

Bu zamlar kanuna aykırıdır. Kanunen yapılacak kira sözleşmesine aykırıdır. Böyle yapılan artışlar varsa vatandaşlar mahkemeye başvursun. Vatandaşlar TÜFE üstü artış yapanları bize bildirsin. TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni müeyyideyi uygulayacağız. 4 bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğiz"

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