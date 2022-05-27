2022 Şampiyonlar Ligi finali TV8'de mi, şifresiz mi? Real Madrid - Liverpool final maçı TV8, TV8.5 VE EXXEN TV'de ücretsiz, şifresiz yayınlanacak mı? - Haberler

2022 Şampiyonlar Ligi finali TV8'de mi, şifresiz mi? Real Madrid - Liverpool final maçı TV8, TV8.5 VE EXXEN TV'de ücretsiz, şifresiz yayınlanacak mı?
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Heyecanla beklenen final maçına son 1 gün kaldı. Final maçını canlı ve ücretsiz izlemek isteyen futbol severler Google'da 2022 Şampiyonlar Ligi finali TV8'de mi, şifresiz mi? Real Madrid - Liverpool final maçı TV8, TV8.5 VE EXXEN TV'de ücretsiz, şifresiz yayınlanacak mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
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Final maçı 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 22:00'da başlayacak.
Maç Exxen ve TV8.5 platformunda yayınlanacak. Karşılaşma yarı final maçlarında olduğu gibi EXXEN ve TV 8.5'tan şifresiz olarak yayınlanacak.
Evet maç yarın 28 Mayıs 2022 tarihinde TV8'de şifresiz olarak yayınlanacak.
- 15:15 -Annenin Sırrıdır Çocuk
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- 22:00 -Liverpool - Real Madrid / Final - Canlı
- 00:15 -Annenin Sırrıdır Çocuk
2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 67. organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 30. final karşılaşmasıdır. Karşılaşma Mayıs 2022'de Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena stadyumunda gerçekleştirilmesi planlanmış ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan Lizbona'a alınmasıyla Şampiyonlar Ligi Finalleri'ne ev sahibi yapacak şehirler 1 yıl sonraki finale ev sahipliği yapacaklardır. Bu nedenle 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs 2022 tarihinde Sankt-Peterburg Stadyumu'nda oynanacaktı ancak 2022 Rusya Ukrayna Savaşı sebebiyle Saint-Denis şehrindeki Fransa Stadyumunda oynanmasına karar verildi.
Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.
Real Madrid, bundan önceki 8 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde ilk maçı kaybettiği hiçbir turu geçemeyen Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk maçı kaybettiği yarı finalde turu geçerek adını finaler yazdırdı.
Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih 6, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.