2022 Rebiüevvel ayı ne zaman? Rebiüevvel ayı tarihi ne zaman? Rebiüevvel ayında yapılması gereken ibadetler!

Müslümanlar için önem taşıyan aylardan bir tanesi olan Rebiüevvel ayı hakkında birçok detay merak ediliyor. Merak edilen sorular arasında 2022 Rebiüevvel ayı ne zaman? Ve Rebiüevvel ayı tarihi ne zaman? Soruları da yer alıyor. Peki, Müslümanlar için önem taşıyan 2022 Rebiüevvel ayı ne zaman? Rebiüevvel ayı tarihi ne zaman?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya geldiği ay özelliğini taşımakta olan Rebiüevvel ayının tarihi birçok müslüman tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. İsim olarak "evvelki bahar" anlamına gelen Rebiüevvel ayı İslamî takvimin aylarından biridir.Peki, 2022 Rebiüevvel ayı ne zaman? Rebiüevvel ayı tarihi ne zaman?

2022 REBİÜEVVEL AYI NE ZAMAN?

Müslümanlar için önemli ayların arasında yer alan Rebiülevvel ayı, bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

REBÎÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Müstesna ay, Rebîülevvel zamanına özgü bir ibadet bulunmuyor ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılıyor. Rebiülevvel ayında günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılınması gerekir. Bu ay aynı zamanda Mevlid Kandilini de içinde barındırdığından bolca salavat getirilmesi de hayırlıdır. Bolca Kur'an okunmalı ve Kur'an sohbetlerine gidilmeli, tefekkürde bulunulmalı, Müslüman kardeşlerimizden helallik alınmalı, sadaka verilmeli.

REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Hz.Muhammed'in doğum gününün içinde olduğu Rebiülevvel ayı, Müslümanlar için oldukça önemli bir aydır. Peki, Mevlid Kandili'nin de yaklaştığının habercisi olan Rebiülevvel ayı içerisinde hangi ibadetler yapılmalıdır?

Rebiülevvel ayı ibadetleri:

Rebiülevvelayında bolca salavat getirilmelidir.

Tesbih namazı kılınmalıdır. Tesbih namazının niyeti:

Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir; "Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."