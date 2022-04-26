2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? 5-6 Mayıs tatil mi?

Ramazan sevincini tüm coşkusuyla yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala bayram tatilinin araştırmaya başladı. Bayram için plan yapanların da araştırdığı bayram tatili hakkında 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, merak edildi.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TATILI 9 GÜN MÜ?

2022 Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. 3 Mayıs bayramın ikinci günü 4 Mayıs ise bayramın 4. günü olarak idrak edilecek. 1 Mayıs Arefe gününde ise bu yılın son ramazan orucu tutulacak ve mezarlık ziyaretleri yerine getirilecek.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 12.30 sıralarında başlayan toplantı sonrası Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte açıklama yapacak. Saat 15.00'de kameraların karşısına geçecek olan Erdoğan'ın maske yasağının kaldırılması ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin alınan yeni kararları açıklaması bekleniyor.

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