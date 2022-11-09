2022 POMEM Taban puanları!I 2022: Ön lisans/ lisans polislik KPSS puanı kaç?

Milyonlarca Polis adayının beklediği haber POMEM den geldi. Polis Akademisi 29. Dönem POMEM polis alımı ilanı yayımlandı. Kadın Erkek polis alımı için aranan şartlar ve KPSS Şartı nedir? Kılavuz ve başvurular? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

28. Dönem POMEM KPSS puanı, Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusu ile öne çıkan konulardan oldu. Bu sene başlayacak olan POMEM alımları öncesi, adaylar KPSS polislik taban puanları bilgilerine yoğunlaştı. Önlisans puanıyla polisliğe başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS P93 puan türüne bakılırken, lisans puanıyla POMEM'e başvuracak olanların ise P3 puan türü dikkate alınacak. Peki, POMEM'e taban puanları kaç ,başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

KPSSPOMEM TABAN PUANLARI NEDİR?

Geçtiğimiz yıl 28. Dönem POMEM alımlarında KPSS puanları başvuru kılavuzunda açıklanmıştı.

Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puanlar dikkate alındı.

29.DÖNEM POMEM PUANLARI BELLİ OLDU MU?

29. Dönem POMEM alımları için KPSS puanları henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzu yayınlandığında polislik taban puanları belli olacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis Akademisinden yayımlanacak olan başvuru kılavuzu ile kesin şartlar belli olacak. Ancak geçmiş yıllarda yapılan POMEM polis alımı için adaylardan aşağıdaki şartlar aranacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak ( Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar) başvurabilir

Silah Taşımasına veya silahlı görev yapmasına engel herhangi bir durumu olmamak.

POMEM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Polis Akademisinden gelmiş olan duyuruya göre POMEM kapsamında polis alımı için başvurular önümüzdeki hafta başlayacak.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar 14.11.2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 14.11.2022 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.