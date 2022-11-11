2022 yılında gerçekleştirilecek olan POMEM'e kaç kişi alınacak? Sorusu konu hakkında en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Konu hakkında merak edilen ve araştırılan bir diğer soru ise 29. dönem POMEM başvuru tarihi ve kontenjanı oldu. Peki, 2022 POMEM'e kaç kişi alınacak? 29. dönem POMEM başvuru tarihi ve kontenjanı!

2022 POMEM'e kaç kişi alınacak? Sorusu gün içerisinde birçok aday tarafından araştırılıyor. Özellikle 2022 POMEM kontenjanın değişmesi nedeniyle adaylar 2022 POMEM'e kaç kişi alınacak? Sorusunu merak etmeye başladı. Polis Akademisi Başkanlığı, 29. dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) başvurularının başlayacağı, başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarihi duyurdu. Peki, 2022 POMEM'e kaç kişi alınacak? 29. dönem POMEM başvuru tarihi ve kontenjanı!

2022 POMEM'E KAÇ KİŞİ ALINACAK?

PA'dan yapılan açıklamada 12 bin olan kontenjan yapılan düzeltmeyle 13 bin olarak duyuruldu. Buna göre, 10.400 lisans (8.160 erkek ve 2.240 kadın), 2.600 ön lisans (800 erkek ve 1.800 kadın) olmak üzere toplam 13.000 öğrenci alımı yapılacak.