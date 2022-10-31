2022 Polis promosyonu ne zaman, kaç TL yatacak?

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2022 POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu.

2022 POLİS PROMOSYONU KAÇ TL YATACAK?

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz."