Vatandaşlar tarafından Pasaportlara dair merak edilen sorulardan bir tanesi de 2022 Pasaport kaç günde çıkar? Sorusu oluyor. Pasaportların kaç gün içerisinde çıkacağı merak ediliyor ve arama motorları üzerinde 2022 Pasaport kaç günde çıkar? Pasaport kaç günde çıkıyor? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, 2022 Pasaport kaç günde çıkar? Pasaport kaç günde çıkıyor?

Pasaportun çıkış süresi özellikle bazı kişiler için oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle pasaport hakkında sıklıkla merak edilen sorular arasında 2022 Pasaport kaç günde çıkar? Sorusu da yer alıyor. Bu haberimizde pasaport almak isteyen ve 2022 Pasaport kaç günde çıkar? Sorusunu merak edenler için yanıtladık. Peki, 2022 Pasaport kaç günde çıkar? Pasaport kaç günde çıkıyor?

2022 PASAPORT KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının resmi web sitesi üzerinde yer alan bilgilere göre konuya ilişkin şu bilgilendirme yapılmıştır;

"Pasaport başvurusu yapıldıktan sonraki 2 iş günü içerisinde hazırlanan pasaportlar en geç; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir."