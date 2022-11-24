2022 ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları

ÖTV Matrah düzenlemesini milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Matrah düzenlemesinin detayları açıklandı. Hangi araç tipinde ÖTV oranı ne kadar oldu? En düşük otomobil fiyatı ne kadar? Hangi Otomobilde ne kadar indirim olacak? İşte 2022 Ötv indirimli, sıfır araçların listesi…

ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar olacak? İşte indirim oranları

Ötv matrah güncellemesi detayları netleşti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın yayımlanmasının ardından sıfır otomobil almayı düşünen vatandaşlar hangi araç ne kadar ucuzladı, fiyatı ne kadar düştü gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, hangi Otomobilde ne kadar indirim olacak? 2022 Ötv indirimli, sıfır araçların listesi …

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ve matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.

MATRAH NE DEMEK?

Bir kazancın vergi miktarını belirlemede temel olarak alınan, kazançtan giderler çıktıktan sonra geri kalan bölüm. Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir.

HANGİ OTOMOBİLDE NE KADAR İNDİRİM OLACAK?

Bugün %80'lik ÖTV diliminde yer alan 500 bin TL'lik aracın fiyatı;

%70'lik dilimde 472 bin, (%5.6 indirim)

%60'lık dilimde 444 bin,(%11,2 indirim)

%50'lik ÖTV dilimde 415 bin TL olur. (%17 indirim)

ÖTV'de matrah güncellemesi fiyatlara tahmini etkisi

400.000 TL olan 354.000 TL'ye;

450.000 TL olan 375.000 TL'ye;

500.000 TL olan 444.000 TL'ye;

550.000 TL olan 519.000 TL'ye;

600.000 TL olan 557.000 TL'ye düşecek.

2022 ÖTV İNDİRMLİ SIFIR ARAÇ FİYATLARI