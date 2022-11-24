2022 ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları
Gündem Haberleri
ÖTV Matrah düzenlemesini milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Matrah düzenlemesinin detayları açıklandı. Hangi araç tipinde ÖTV oranı ne kadar oldu? En düşük otomobil fiyatı ne kadar? Hangi Otomobilde ne kadar indirim olacak? İşte 2022 Ötv indirimli, sıfır araçların listesi…
Ötv matrah güncellemesi detayları netleşti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın yayımlanmasının ardından sıfır otomobil almayı düşünen vatandaşlar hangi araç ne kadar ucuzladı, fiyatı ne kadar düştü gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, hangi Otomobilde ne kadar indirim olacak? 2022 Ötv indirimli, sıfır araçların listesi …
Matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ve matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.
Bir kazancın vergi miktarını belirlemede temel olarak alınan, kazançtan giderler çıktıktan sonra geri kalan bölüm. Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir.
Bugün %80'lik ÖTV diliminde yer alan 500 bin TL'lik aracın fiyatı;
- %70'lik dilimde 472 bin, (%5.6 indirim)
- %60'lık dilimde 444 bin,(%11,2 indirim)
- %50'lik ÖTV dilimde 415 bin TL olur. (%17 indirim)
- ÖTV'de matrah güncellemesi fiyatlara tahmini etkisi
- 400.000 TL olan 354.000 TL'ye;
- 450.000 TL olan 375.000 TL'ye;
- 500.000 TL olan 444.000 TL'ye;
- 550.000 TL olan 519.000 TL'ye;
- 600.000 TL olan 557.000 TL'ye düşecek.
- Fıat Egea 1.3 Multijet 95 HP easy manuel dizel paket araç 532 bin 900 liradan satılırken yeni düzenleme ile 503 bin 294 liraya düşecek.
- Toyota Yaris 1.5 Vision Benzinli manuel paket araç 517 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 459 bin 600 liraya düşecek.
- Renault Clio JOY 1.0 SCe 65 bg model araç 448 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 373 bin liraya düşecek.
- Cıtroen C3 1.2 PureTech 83 HP Manuel paket araç 461 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 384 bin liraya düşecek.
- Hyundai İ10 1.0 MPI 67 PS Jump model araç 331 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 282 bin liraya düşecek.
- Ford Fiesta 1.1 Style paket 566 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile birlikte 534 bin liraya düşecek.
- Opel Corsa 1.2 75 HP benzinli Elegance paket 499 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile birlikte 444 bin liraya düşecek.
- Volkswagen Polo 1.0 Manuel model araç 524 bin liradan satışa sunulurken yeni düzenleme ile birlikte 465 bin liraya düşecek.