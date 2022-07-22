2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM sınav tarihleri ne zaman?
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ÖSYM sınav takvimi milyonlarca insanın yakından ilgilendiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM sınav tarihler ne zaman olduğu adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi!
DGS, Kpss, ALES, YDS, YÖKDİL sınavları başta olmak üzere ÖSYM tarafından yapılan sınav tarihleri ne zaman olacağı merak ediliyor. 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı ve ÖSYM sınav tarihleri ne zaman olduğu merak ediliyor. ÖSYM sınav takvimi için detaylar haberimizde. 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM sınav takvimi! Detaylar haberimizdedir…
2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
2022 ÖSYM sınav takvimine https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html web sitesinden ulaşabilirsiniz.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ
2022 KPSS tarihleri
- EKPSSS 24 Nisan
- KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz
- KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos
- KPSS ÖABT 14 Ağustos
- KPSS Önlisans 2 Ekim
- KPSS Ortaöğretim 6 Kasım
- KPSS DHBT 27 Kasım
YABANCI DİL SINAVLARI
- YDS/1: 10 Nisan
- YDS/2: 23 Ekim
- YÖKDİL/1: 13 Mart
- YÖKDİL/2: 28 Ağustos
Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.
MSÜ, DGS VE İSG TARİHLERİ
- MSÜ: 27 Mart
- DGS: 3 Temmuz
- İSG/1:15 Mayıs
- İSG/2: 11 Aralık
SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI
- TUS 1. Dönem: 6 Mart
- TUS 2. Dönem: 4 Eylül
- DUS: 16 Ekim
- EUS: 16 Ekim
- YDUS: 18 Aralık
ALES TARİHLERİ
- ALES/1: 17 Nisan
- ALES/2: 21 Ağustos
- ALES/3: 20 Kasım
e-YDS 2022/9 (İngilizce) Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri https://t.co/ZBlqfCXUaY pic.twitter.com/0muOlzAwmH— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 21, 2022