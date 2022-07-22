DGS, Kpss, ALES, YDS, YÖKDİL sınavları başta olmak üzere ÖSYM tarafından yapılan sınav tarihleri ne zaman olacağı merak ediliyor. 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı ve ÖSYM sınav tarihleri ne zaman olduğu merak ediliyor. ÖSYM sınav takvimi için detaylar haberimizde. 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM sınav takvimi! Detaylar haberimizdedir…

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2022 ÖSYM sınav takvimine https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html web sitesinden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2022 KPSS tarihleri

EKPSSS 24 Nisan

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos

KPSS ÖABT 14 Ağustos

KPSS Önlisans 2 Ekim

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım

KPSS DHBT 27 Kasım

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan

YDS/2: 23 Ekim

YÖKDİL/1: 13 Mart

YÖKDİL/2: 28 Ağustos

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ, DGS VE İSG TARİHLERİ

MSÜ: 27 Mart

DGS: 3 Temmuz

İSG/1:15 Mayıs

İSG/2: 11 Aralık

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI

TUS 1. Dönem: 6 Mart

TUS 2. Dönem: 4 Eylül

DUS: 16 Ekim

EUS: 16 Ekim

YDUS: 18 Aralık

ALES TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan

ALES/2: 21 Ağustos

ALES/3: 20 Kasım