Dikey Geçiş Sınavı'na giren adaylar merakla sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya devam ediyor. Peki sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu mu? DGS sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 2022 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı? (DGS) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

2022 ÖSYM DİKEY GEÇİŞ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı'na giren adaylar merakla sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya devam ediyor. Peki sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu mu? DGS sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

3 Temmuz Pazar günü tamamlanan Dikey Geçiş Sınavı'nın ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili açıklama yaptı. Sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 12 Ağustos Cuma günü açıklanacak. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak erişilebilecek.