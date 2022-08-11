Öğrenciler tarafından merak edilen sorular arasında yer alan okul ne zaman açılıyor? Sorusunun cevabı merakla bekleniyor. Peki 2022 Okul ne zaman açılıyor? Okulların açılma tarihi ne zaman?

2022 Eğitim-Öğretim yılı ne zaman başlayacak sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen sorular arasında. Tatilin tadını doyasıya çıkaran öğrenciler, heyecanla okulların açılacağı günü beklemekte. Peki 2022 Okul ne zaman açılıyor? Okulların açılma tarihi ne zaman? Soruların cevabını sizler için yanıtladık.

2022 OKUL NE ZAMAN AÇILIYOR?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre okullar 12 Eylül'de açılacak.