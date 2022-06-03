2022 Ocak - Haziran Enflasyon farkı ne kadar oldu! TÜİK detay tablosu! - Haberler

Enflasyon oranları bugün son dakika gelişmesi olarak açıklandı ve yıllık enflasyon yüzde 73 olduğu ifade dildi. Peki, 2022 Ocak - Haziran Enflasyon farkı ne kadar oldu! İşte TÜİK detay tablosu ile tüm detaylar…

2022 OCAK - HAZİRAN ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerinin aylık ve yıllık yüzde değişim oranları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

2022 OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜFE (Yıllık % Değişim): 73.50

TÜFE (Aylık % Değişim): 2.98

2022NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜFE (Yıllık % Değişim): 69.97

TÜFE (Aylık % Değişim): 7.25

2022 MART AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜFE (Yıllık % Değişim): 61.14

TÜFE (Aylık % Değişim): 5.46

2022 ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜFE (Yıllık % Değişim): 54.44

TÜFE (Aylık % Değişim): 4.81

2022 OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜFE (Yıllık % Değişim): 48.69

TÜFE (Aylık % Değişim): 11.10

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