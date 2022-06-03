2022 Ocak - Haziran Enflasyon farkı ne kadar oldu! TÜİK detay tablosu! - Haberler

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2022 Ocak - Haziran Enflasyon farkı ne kadar oldu! TÜİK detay tablosu!

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2022 Ocak - Haziran Enflasyon farkı ne kadar oldu! TÜİK detay tablosu!

Enflasyon rakamlarının açıklamamsı sonrası vatandaşlar2022 Ocak - Haziran Enflasyon farkı ne kadar oldu konusunu merak etti. İşte TÜİK verileri 2022 Ocak - Haziran Enflasyon farkı ve tüm detaylar…

Enflasyon oranları bugün son dakika gelişmesi olarak açıklandı ve yıllık enflasyon yüzde 73 olduğu ifade dildi. Peki, 2022 Ocak - Haziran Enflasyon farkı ne kadar oldu! İşte TÜİK detay tablosu ile tüm detaylar…

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerinin aylık ve yıllık yüzde değişim oranları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

TÜFE (Yıllık % Değişim): 73.50

TÜFE (Aylık % Değişim): 2.98

TÜFE (Yıllık % Değişim): 69.97

TÜFE (Aylık % Değişim): 7.25

TÜFE (Yıllık % Değişim): 61.14

TÜFE (Aylık % Değişim): 5.46

TÜFE (Yıllık % Değişim): 54.44

TÜFE (Aylık % Değişim): 4.81

TÜFE (Yıllık % Değişim): 48.69

TÜFE (Aylık % Değişim): 11.10

2022 Ocak - Haziran Enflasyon farkı ne kadar oldu! TÜİK detay tablosu!

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