2022 O Ses Türkiye kim kazandı? O Ses Türkiye Yılbaşı geçen sene kim kazandı? O Ses Türkiye 2022 yarışmacıları kimler?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel her sene olduğu gibi bu sene de 31 Aralık akşamı izleyicisi ile buluşacak. Yılbaşı Özel programının yeni bölümünün öncesinde 2022 O Ses Türkiye bölümü yayınlandı. Peki, 2022 O Ses Türkiye kim kazandı? O Ses Türkiye geçen sene kim kazandı? O Ses Türkiye 2022 yarışmacıları kimler? İşte detaylar...

O Ses Türkiye Yılbaşı yeni bölüm saat kaçta? 2023 O Ses Türkiye CANLI İZLE! O Ses Türkiye Yılbaşı kaçta başlıyor?

Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında geçen sene kimin kazandığı merak konusu oldu. Yılbaşı akşamı O Ses Türkiye programını izlemek isteyen kullanıcılar geçen senenin şampiyonunu araştırılıyor. Peki, 2022 O Ses Türkiye kim kazandı? O Ses Türkiye geçen sene kim kazandı? O Ses Türkiye 2022 yarışmacıları kimler? Detaylar haberimizde...

O SES TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİM?

O Ses Türkiye yılbaşı programında yer alacak bazı isimler şöyle;

Selin Şekerci -Selçuk Yöntem,

Aslıhan Malbora,

Aytaç Şaşmaz,

Kadir Doğulu - Neslihan Atagül,

Danla Bilic- Cemal Can Canseven,

Chaby Han,

Edis,

KÖFN,

Cemre Baysel,

Melis Sezen,

Ayça Ayşin Turan,

Alina Boz,

Talat Bulut,

Kerem Alışık,

Ebru Şahin,

Onur Buldu,

Bestemsu Özdemir,

Şafak Sezer,

Büşra Pekin,

Nilsu Berfin Aktaş,

Hazal Subaşı

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ KİM?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye bu sene de yılbaşı akşamı ekranlara gelecek.

2022 O SES TÜRKİYE YILBAŞI KİM KAZANDI?

Geçen senenin O Ses Türkiye Yılbaşı Özel şampiyonu merak konusu oldu. Yılbaşı özel programının kazananı Oğuzhan Koç'un takımı olmuştu.