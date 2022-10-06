2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isim belli oldu. Merakla beklenen Nobel Ödülleri'nde kazanan isimler açıklanmaya devam ediyor. Bugün açıklanan Nobel Ödülü kategorisi ise Edebiyat idi. Peki, 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazandı? Nobel Edebiyat Ödülü'nü hangi yazar kazandı?

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazandı? 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isim belli oldu. Merakla beklenen Nobel Ödülleri'nde kazanan isimler açıklanmaya devam ediyor. Bugün açıklanan Nobel Ödülü kategorisi ise Edebiyat idi. Peki, 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazandı? Nobel Edebiyat Ödülü'nü hangi yazar kazandı? İşte detaylar...

2022 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ'NÜ KİM KAZANDI?

İsveç Akademisi, 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Fransız yazar Annie Ernaux'a verildiğini duyurdu.

GEÇEN YIL GURNAH KAZANMIŞTI

2021 yılı Nobel Edebiyat Ödülü, 'Kültürler ve kıtalar arasındaki uçurumda sömürgeciliğin etkilerini ve mültecilerin kaderini uzlaşmaz ve merhametli bir şekilde ele alması nedeniyle' roman yazarı Abdulrazak Gurnah'a verilmişti. Yazar, 10 milyon İsveç kronunun sahibi olmuştu.

ERNAUX KİMDİR?

1 Eylül 1940'ta, Lillebonne'da, işçi sınıfına mensup bir ailede doğdu. Çocukluğunu Yvetot, Normandiya'da geçirdi. Mazbut bir sosyal çevrede büyüdü, edebiyat öğrenimi gördü ve uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı. Kişisel deneyimle toplumsal tarihi birleştiren unsurları daha ilk romanı Armoires vides'le (Boş Dolaplar) ortaya koydu. Sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinselllik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri kendi deneyimleri üzerinden aktarırken, arka planda daima toplumsal yaşam ve onu oluşturan kültürel, siyasî, tarihî olaylara yer vererek, "toplumsal bellek" yazını olarak nitelenebilecek eserlere imza attı. Başta Renaudot Ödülü olmak üzere birçok ödüle değer görüldü.