2022 Nobel Barış Ödülü'nün bugün açıklanmasıyla beraber vatandaşlar 2002 Nobel Barış Ödülü sahibinin kim olduğunu araştırmakta. Nobel Barış Ödülü sahibi olan isim arama motorlarında aratılıyor. Peki, 2022 Nobel Barış Ödülü'nü kim kazandı? 2022 Nobel Barış Ödülü kazananı kim? 2022 Nobel Barış Ödülünü kazanan isim kim?

2022 Nobel Barış Ödülü'nü kim kazandı? sorusu Nobel Barış Ödülü'nün açıklanmasıyla araştırıldı. Nobel Barış Ödülü sahibi olan isim arama motorlarında aratılıyor. Peki, 2022 Nobel Barış Ödülü'nü kim kazandı? 2022 Nobel Barış Ödülü kazananı kim? 2022 Nobel Barış Ödülünü kazanan isim kim?

2022 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ KİM KAZANDI?

2022 Nobel Barış Ödülü'nü Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski kazandı.

ALES BİALİATSKİ KİMDİR?

Ales Bialiatski Belarus'ta doğmuştur. Sivil lider ve İnsan Hakları Merkezi "Viasna" ile yaptığı çalışmalarıyla bilinen insan hakları savunucusudur. 2020 yılında yaygın olarak "Alternatif Nobel Ödülü" olarak bilinen Doğru Geçim Ödülü'nü kazandı.