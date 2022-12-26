2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zülkif Dağlı kimdir? Zülkif Dağlı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4.490 haber kaynağında 83.544 adet haber yapılan Zülkif Dağlı, toplamda 61.634.748 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Zülkif Dağlı kimdir? İşte, Zülkif Dağlı hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Zülkif Dağlı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Zülkif Dağlı hakkında 4.490 haber kaynağında 83.544 adet haber yer alırken 2022'de toplam 61.634.748 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Zülkif Dağlı hakkında merak edilen Zülkif Dağlı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ZÜLKİF DAĞLI KİMDİR?

1965 yılında Burdur'da doğdu.

İlk orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamlamasının ardından, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Uşak İli Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

Ardından, 1993-1995 yılları arası Isparta Yenişarbademli Kaymakamı, 1995-1997 yılları arası Siirt Baykan Kaymakamı, 1997-1998 yılları arasında Çorum Bayat Kaymakamı, 1999-2002 yılları arasında Ardahan Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2002-2006 yılları arasında Kastamonu Vali Yardımcısı görevindeyken, geçici görevli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Danışmanlığı ile D.P.T. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünde Avrupa Birliği Mali Yardımları alanında çalıştı.

2006-2007 yıllarında Antalya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi ve ardından 2008 yılında Isparta Vali Yardımcılığı görevini yürüttü. 2009-2016 yılları arasında İzmir Vali Yardımcısı iken Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amirliği ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görevlerini ifa etti.

Kaymakamlık tezi olarak, İngiltere'de Yerel Yönetimlerin Yapısı ve İşleyişi konusunu ele aldı. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde 'Türkiye'de Merkezi Yönetimin Yerel Yönetimler Üzerindeki Denetimi' konusunda yüksek lisans, 2003 yılında T.O.D.A.İ.E. Kamu Yönetimi Uzmanlık Programında 'Türkiye'de Yerel Yönetim Birlikleri'nin Yapısı Fonksiyonları ve Çalışmaları' konusunda yüksek lisans yaptı. 2004 yılında ATAUM Avrupa Birliği Uzmanlığını bitirdi. Ankara Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında '6360 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Hizmetlerin Etkinlik ve Verimliliği' konusu ile doktora tez aşamasındadır.

20.11.1998 - 15.08.1999 askerlik görevini tamamladı. 09.11.1990-08.11.1991 tarihleri arasında İngiltere'de bulundu. Havacılık güvenliği ve yerel yönetimler konularında ulusal ve uluslararası proje ve çalışmalarda yer aldı. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

07.09.2016 tarih ve 2016/9158 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Düzce Valiliğine atanan Zülkif Dağlı, evli ve üç çocuk babasıdır.