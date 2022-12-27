2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ziya Polat kimdir? Ziya Polat hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,766 haber kaynağında 603,046 adet haber yapılan Ziya Polat, toplamda 693,202,847 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ziya Polat kimdir? İşte, Ziya Polat hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ziya Polat, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ziya Polat hakkında 7,766 haber kaynağında 603,046 adet haber yer alırken 2022'de toplam 693,202,847 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ziya Polat hakkında merak edilen Ziya Polat kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ZİYA POLAT KİMDİR?

20 Temmuz 1973 tarihinde İzmit'te doğdu. Orta öğretimini Sivas Selçuk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. İçişleri Bakanlığının açtığı kaymakamlık sınavını kazanarak Erzincan Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sırasıyla Afyon-Sincanlı, Karabük-Yenice ve Mardin-Savur ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Dokuz ay süreli mesleki ve lisans eğitimini İngiltere'nin Nottingham şehrinde, Nottingham Üniversitesinde tamamladı. 86. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarı ile bitirerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında 'Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi' konulu Yüksek Lisans yaptı.

Ziya Polat nerede görev yaptı?

Sivas-Akıncılar, Elazığ-Arıcak, Erzurum-İspir, Aydın-Karacasu, Kayseri-Yahyalı, Bursa Kestel ve Ankara Mamak ilçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu.

Vali Ziya Polat, 10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat Valisi olarak göreve başlamıştır. Vali Polat evli ve 4 çocuk babasıdır.