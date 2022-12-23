2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ziya Selçuk kimdir? Ziya Selçuk hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.162 haber kaynağında 787.695 adet haber yapılan Ziya Selçuk, toplamda 1.011.933.449 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ziya Selçuk kimdir, İşte, Ziya Selçuk hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ziya Selçuk, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ziya Selçuk hakkında 8.162 haber kaynağında 787.695 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.011.933.449 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ziya Selçuk hakkında merak edilen Ziya Selçuk kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Yeni sistemin Milli Eğitim Bakanı seçilen Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayarak Gelişim Psikolojisi alanında da yüksek lisans yapmıştır.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında doktorasını tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi'nde görev alan Selçuk, doçent ve profesör unvanlarını almıştır.

TED Üniversitesi'nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ziya Selçuk, birçok özel eğitim kurumunun kuruluşunda yer almış ve müfredat reformunda da başarılar elde etmiştir. 2003-2008 yıllarında

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme ve mizaç konularında çeşitli araştırmaları vardır. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesi olan Selçuk, 3 çocuk babasıdır.