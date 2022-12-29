2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zinnur Büyükgöz kimdir? Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 1,923 haber kaynağında 27,196 adet haber yapılan Zinnur Büyükgöz, toplamda 5,361,353 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Zinnur Büyükgöz kimdir? İşte, Zinnur Büyükgöz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Zinnur Büyükgöz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Zinnur Büyükgöz hakkında 1,923 haber kaynağında 27,196 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,361,353 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Zinnur Büyükgöz hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KİMDİR?

Zinnur Büyükgöz, 1964 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. 1975'de Bakırköy Kocasinan İlkokulu'ndan, 1978'de Kadıköy İmam Hatip Ortaokulu'ndan ve 1983'de Gebze İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. 1987'de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Şehir ve Bölge Plancısı unvanıyla mezun olmuştur. 1987- 1989 yılları arasında aynı üniversitede Şehir ve Bölge Planlaması dalında yüksek lisansımı tamamlamıştır. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçiminde Gebze Belediye Başkanı seçilmiştir.