2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.559 haber kaynağında 475.673 adet haber yapılan Zeynep Bastık, toplamda 335.434.637 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Zeynep Bastık kimdir. İşte, Zeynep Bastık hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Zeynep Bastık, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Zeynep Bastık hakkında 7.559 haber kaynağında 475.673 adet haber yer alırken 2022'de toplam 335.434.637ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Zeynep Bastık hakkında merak edilen Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993, Çanakkale doğumlu Türk şarkıcı-şarkı sözü yazarı ve oyuncudur.

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi burada tamamladı. Anneanne tarafından Arnavut kökenlidir.2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başladı. 2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımladı. Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı. Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayımladı. Bu cover'lar tanınmasında etkili oldu. Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlandı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı.

2019'da Adidas'ın, 2020'de ise Elidor'un reklam yüzü oldu. 2021'de ise Exxen'de yayınlanan Zeynep Bastık ve Konukları adlı programı sundu.