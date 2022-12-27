2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? Zeynel Abidin Beyazgül hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,670 haber kaynağında 154,399 adet haber yapılan Zeynel Abidin Beyazgül, toplamda 110,320,906 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? İşte, Zeynel Abidin Beyazgül hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Zeynel Abidin Beyazgül, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Zeynel Abidin Beyazgül hakkında 5,670 haber kaynağında 154,399 adet haber yer alırken 2022'de toplam 110,320,906 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Zeynel Abidin Beyazgül hakkında merak edilen Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

1957 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Asıl mesleği avukatlık olan Zeynel Abidin Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ayrıca avukat olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılında Noterlik mesleğine başlamıştır. Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci, Malatya 2'nci Şanlıurfa 5'inci noterliği görevlerini yürütmüştür. 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanlığı 2012-2014 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur.