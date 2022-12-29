2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zekiye Tekin kimdir? Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,860 haber kaynağında 280,439 adet haber yapılan Zekiye Tekin, toplamda 325,846,032 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Zekiye Tekin kimdir? İşte, Zekiye Tekin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Zekiye Tekin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Zekiye Tekin hakkında 6,860 haber kaynağında 280,439 adet haber yer alırken 2022'de toplam 325,846,032 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Zekiye Tekin hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ZEKİYE TEKİN KİMDİR?

İlk okulu Pazaryeri Cumhuriyet İlkokulunda,Orta öğrenimi Pazaryeri Ortaokulunda, Lise öğrenimimi Pazaryeri çok programlı lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 2. sınıf öğrencisidir. 2004 yılında Pazaryeri Belediyesi'nde sekreter olarak göreve başladı ve 15 yıl Pazaryeri Belediyesi'nde görev yaptı. 2019 yılı 31 mart yerel seçimlerinde Belediye Başkan adayı olarak çıktığı yolda seçimi kazanarak T.C. Pazaryeri Belediye Başkanı oldu.