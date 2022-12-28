2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zeki Çelik kimdir? Zeki Çelik hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.021 haber kaynağında 1.518.593 adet haber yapılan Zeki Çelik, toplamda 2.073.879.748 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Zeki Çelik kimdir. İşte, Zeki Çelik hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Zeki Çelik, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Zeki Çelik hakkında 9.021 haber kaynağında 1.518.593 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2.073.879.748ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Zeki Çelik hakkında merak edilen Zeki Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

Mehmet Zeki Çelik (d. 17 Şubat 1997; Yıldırım, Bursa), Serie A ekiplerinden AS Roma takımında defans pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur.

Kulüp takım kariyeri

Bursaspor

Çelik, 11 yaşında Bursa ekiplerinden Yavuz Selimspor tarafından keşfedildi. Burada geçirdiği 1 sene sonra Bursaspor altyapısına transfer oldu. Burada Enes Ünal, Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş gibi A takıma yükselen genç oyuncularla beraber oynadı. Ocak 2015'te Bursaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2015-16'da 3. Lig ekibi Bursa Nilüferspor'a kiralandı. 23 Ağustos 2015'te Kozan Belediyespor ile oynanan lig maçında kariyerinin ilk maçına çıktı. İlk sezonunda 34 lig maçında forma giydi.

İstanbulspor

2016-17 sezonu öncesi İstanbulspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak tarafından beğenildi ve Bursaspor'da A takımda düşünmediğini öğrenince, 2. Lig takımı İstanbulspor'a transfer olmayı kabul etti. İlk sezonunda 31 maçta forma giydi. Takımı, grup birincisi olarak TFF 1. Lig'e yükseldi. 12 Ağustos 2017'de çıktığı ilk 1. Lig maçında kariyerinin ilk golünü Eskişehirspor karşısında kaydetti. O sezon 33 maçta forma giyen futbolcu 3 tane gol kaydetti.

Lille

TFF 1. Lig'deki performansıyla millî takıma çağrılan futbolcu, yabancı takımların da dikkatini çekti ve 2018-19 sezonu öncesi Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu. 11 Ağustos 2018'de Rennes'i 3-1 yendikleri maçta ilk kez Lille forması giydi. Bu maçta bir de asist yaptı. 2018-19 sezonunda 38 lig maçının 34'nde forma giyip 1 gol 5 asist ile yılı tamamladı.

2019-20 sezonunda 17 Eylül 2019 tarihinde kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Ajax karşısında çıktı. Sonrasında Chelsea ve Valencia'nın da olduğu grupta kalan maçların tamamında forma giydi. Ancak Lille gruptan çıkma performansı gösteremedi. Fransa'da yerel ligde de 23 maça çıkan Zeki Çelik bu maçlarda 3 asist ile oynadı.

Millî takım kariyeri

Türkiye millî futbol takımı ile ilk maçına 5 Haziran 2018 tarihinde 1-1 biten Rusya maçında çıkmıştır. 2 Haziran 2019 tarihinde dostluk maçında Özbekistan'a karşı ilk millî golünü attı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri'nde 8 maçın 7'sinde ilk 11'de forma şansı buldu.