2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zeki Aygün kimdir? Zeki Aygün hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,771 haber kaynağında 450,970 adet haber yapılan Zeki Aygün, toplamda 620,402,860 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Zeki Aygün kimdir? İşte, Zeki Aygün hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Zeki Aygün, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Zeki Aygün hakkında 7,771 haber kaynağında 450,970 adet haber yer alırken 2022'de toplam 620,402,860 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Zeki Aygün hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ZEKİ AYGÜN KİMDİR?

Zeki Aygün 22 Temmuz 1953 yılında Kocaeli'ye bağlı Derince'de dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik bölümünden mezun oldu.

Zeki Aygün, çeşitli inşaatlarda elektrik şantiye şefliği ve yardımcılığı, serbest elektrik mühendisliği yaptı.Özel bir şirket kurdu ve bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. MÜSİAD üyeliği yaptı. AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu Kurucu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevlerinde yer aldı. AK Parti MKYK Üyesi'dir.

TBMM 24., 25.ve 26. Dönem Kocaeli Milletvekili'dir. Mecliste Çevre Komisyonu üyeliği yaptı. Orta derecede İngilizce bilen Aygün, evli ve üç çocuk babasıdır.

Zeki Aygün, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı oldu.