2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,213 haber kaynağında 171,281 adet haber yapılan Zehra Taşkesenlioğlu, toplamda 237,773,614 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? İşte, Zehra Taşkesenlioğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Zehra Taşkesenlioğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Zehra Taşkesenlioğlu hakkında 6,213 haber kaynağında 171,281 adet haber yer alırken 2022'de toplam 237,773,614 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Zehra Taşkesenlioğlu hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU KİMDİR?

Zehra Taşkesenlioğlu Ban (1972, Erzurum), Türk iş insanı ve siyasetçidir. 2015 yılından bu yana AK Parti Erzurum milletvekilidir.

1972 yılında Mazhar ve Saide Taşkesenlioğlu çiftinin çocuğu olarak Erzurum'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Erzurum'da tamamladı. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesinde İktisat, Bahçeşehir Üniversitesinde Avrupa Birliği İlişkileri alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı.

Siyasi Kariyeri

1995 yılında Refah Partisi'nde il kadın kolları başkanı görevinde bulundu. 2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden Erzurum milletvekili seçildi. Anılan tarihten bu yana (25., 26. ve 27. dönemler) milletvekilidir.

Kişisel yaşamı

Twitter üzerinden tanıştığı Prof. Dr. Ünsal Ban (d.1970) ile 28 Nisan 2019 tarihinde evlendi; nikaha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, Erzurum milletvekilleri ve çok sayıda bürokrat katıldı. Taşkesenlioğu'nun Ağustos 2022'de eşine açtığı boşanma davasında yüksek miktarda tazminat istemi olduğunun basına yansıması sonrasında, boşanmaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kardeşidir. İyi düzeyde İngilizce, Fransızca ve Swahili bilmektedir.