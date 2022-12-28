2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,979 haber kaynağında 1,313,955 adet haber yapılan Zehra Güneş, toplamda 1,822,101,753 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Zehra Güneş kimdir? İşte, Zehra Güneş hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Zehra Güneş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Zehra Güneş hakkında 8,979 haber kaynağında 1,313,955 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,822,101,753 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Zehra Güneş hakkında merak edilen Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Zehra Güneş 7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Vakıfbank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Bu takımda 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAV takım hem genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktas'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile tekrardan Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldız milli takımıyla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı. Zehra Güneş, VakıfBank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.