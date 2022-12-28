2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4.004 haber kaynağında 32.190 adet haber yapılan Zahide Yetiş, toplamda 87.949.927 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Zahide Yetiş kimdir. İşte, Zahide Yetiş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Zahide Yetiş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Zahide Yetiş hakkında 4.004 haber kaynağında 32.190 adet haber yer alırken 2022'de toplam 87.949.927 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Zahide Yetiş hakkında merak edilen Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş Arısoy, (d. 7 Temmuz 1979, Viyana), Türk televizyon sunucusu.

Zahide Yetiş doğum tarihi : 7 Temmuz 1979

Zahide Yetiş nereli : Avusturya doğumlu Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Zahide Yetiş kaç yaşında : 42 yaşında Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Zahide Yetiş mesleği ne : TV sunucusu

Zahide Yetiş burcu ne : Yengeç

1979 yılında Viyana'da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Doktorum programıyla tanındı. Daha sonra 2013-2015 yılları arasında Atv'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten 12 Haziran 2020'ye kadar Show TV'de hafta içi her sabah yayımlanan Zahide Yetiş'le programını sundu. Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor! başlıklı bir kitap yazmıştır.

Daha önce bir defa evlilik yapan ve boşanan Yetiş, halen iş adamı Cem Arısoy ile evlidir. Çiftin Aras adında bir oğulları vardır. 2020 yılında Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan Zahide Yetiş'le Gelin Görün adlı yarışmayı sundu. Yarışma kısa sürdü ve 65. bölümü ile final yaptı. 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Atv'de hafta içi her gün yayımlanan Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.