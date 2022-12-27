2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zafer Aktaş kimdir? Zafer Aktaş hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,596 haber kaynağında 1,325,503 adet haber yapılan Zafer Aktaş, toplamda 1,533,730,539 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Zafer Aktaş kimdir? İşte, Zafer Aktaş hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Zafer Aktaş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Zafer Aktaş hakkında 8,596 haber kaynağında 1,325,503 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,533,730,539 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Zafer Aktaş hakkında merak edilen Zafer Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
ZAFER AKTAŞ KİMDİR?
İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Zafer AKTAŞ aslen Balıkesirli olup 1964 yılında Çanakkale ilinde dünyaya gelmiştir. 1983 yılında Polis Koleji'nden, 1987 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle Gaziantep ilinde göreve başlamıştır.
Daha sonra sırasıyla 1990-1995 Diyarbakır, 1995-1997 İstihbarat Daire Başkanlığında, 1997-2003 Ankara, 2003-2006 Ordu, 2006-2010 Mardin, 2010-2011 Bolu, 2011 yılı içerisinde 2 ay süreyle Strateji Daire Başkanlığında, 2011-2016 Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapmıştır.
Bu tarihten sonra 2016-2018 yılları arası Muş İl Emniyet Müdürü, 2018-2020 yılları arası ise Adana İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Sayın Zafer AKTAŞ son olarak; 15.06.2020 tarih 2020/279 sayılı kararname ile İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Sayın Zafer AKTAŞ evli ve 2 çocuk babasıdır.