2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,339 haber kaynağında 1,060,248 adet haber yapılan Yusuf Çim, toplamda 1,228,587,325 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yusuf Çim kimdir? İşte, Yusuf Çim hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yusuf Çim, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Yusuf Çim hakkında 8,339 haber kaynağında 1,060,248 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,228,587,325 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yusuf Çim hakkında merak edilen Yusuf Çimkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

YUSUF ÇİM KİMDİR?

26 Eylül 1991'de İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Giresun'un Alucra ilçesindendir. 3 çocuklu bir ailenin en küçük ferdidir. Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Teknolojisi mezunudur. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk kariyerinde Leo Medya Yapım şirketi ile anlaştı. Tayfun Güneyer'in yazdığı ve yönettiği, 2014 yılının Aralık ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ezra adlı dizideki "Başkomiser Tek Tabanca Mustafa" rolünde oynamıştır. Gold Yapım'ın yapımcılığını yaptığı, 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çilek Kokusu adlı dizide "Burak Mazharoğlu" karakterini canlandırmıştır. Çilek Kokusu dizisinde başrolü Demet Özdemir ile paylaşmıştır. Gold Film'in 2016 yılının Nisan ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Hanım Köylü adlı dizisinde Gülsim İlhan Ali ile başrolü paylaşmıştır.