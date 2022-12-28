2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yusuf Demir kimdir? Yusuf Demir hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,300 haber kaynağında 2,593,204 adet haber yapılan Yusuf Demir, toplamda 3,604,118,136 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yusuf Demir kimdir? İşte, Yusuf Demir hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yusuf Demir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Yusuf Demir hakkında 9,300 haber kaynağında 2,593,204 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,604,118,136 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yusuf Demir hakkında merak edilen Yusuf Demir kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir (d. 2 Haziran 2003; Viyana, Avusturya) On Numara mevkisinde oynayan Türk asıllı Avusturyalı futbolcudur. Rapid Wien'den kiralık olarak Primera División RFEF takımlarından Barcelona'da forma giymektedir.

Yusuf Demir doğum tarihi : 2 Haziran 2003

Yusuf Demir kaç yaşında : 18 yaşında

Yusuf Demir nereli : Aslen Trabzonlu

Yusuf Demir hangi mevkide oynuyor : On Numara

Yusuf Demir boyu kaç : 1,73 m

Yusuf Demir kilosu kaç : 65 kg

KULÜP KARİYERİ

9 Temmuz 2021'de 500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona'ya kiralandı. 10 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türk asıllı Yusuf Demir, Avusturya millî futbol takımını tercih etti ve Mart 2021'de davet aldı.

BARCELONA'DA KİRALIK OYNUYOR

Barcelona, yaz transfer döneminde 18 yaşındaki futbolcunun 500 bin Euro bedel ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonu ile bir sezonluğuna kiralandığını açıklarken, genç 10 numara kısa sürede Barcelona .A takımında kendisine yer buldu. 18 yaşındaki yıldız, geçen sezon Rapid Wien formasıyla 38 resmi maçta görev almış ve 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Yusuf Demir, İspanyol ekibinin Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra transfer ettiği 3. Türk oyuncu oldu. İspanya La Liga ekibi Barcelona, flaş transferi açıkladı. Katalan devi, Rapid Wien'den Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

YUSUF DEMİR TARİHE GEÇTİ!

Yusuf Demir, Barcelona'nın Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında tarihe geçti. Barcelona adına ilk 11'de başlayan Türk asıllı Avusturyalı genç isim Yusuf Demir, Barcelona formasıyla Lionel Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11 başlayan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.