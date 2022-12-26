2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yusuf Yazıcı kimdir? Yusuf Yazıcı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,560 haber kaynağında 1,242,282 adet haber yapılan Yusuf Yazıcı, toplamda 1,416,038,638 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yusuf Yazıcı kimdir? İşte, Yusuf Yazıcı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yusuf Yazıcı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Yusuf Yazıcı hakkında 8,560 haber kaynağında 1,242,282 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,416,038,638 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yusuf Yazıcı hakkında merak edilen Yusuf Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yusuf Yazıcı 29 Ocak 1997 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Ofansif orta saha mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

Trabzonspor



Futbolculuk kariyerine 2008'de, Trabzonspor altyapısında başladı. Aralık 2015'te profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 22 Aralık'ta, Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası F Grubu maçına ilk on birde başlayarak Trabzonspor formasını ilk kez bir resmî maçta giymiş oldu. 7 Şubat 2016'da, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanan Musa Nizam'ın yerine oyuna girdi ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. 8 Mayıs'ta, 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle hem profesyonel kariyerindeki ilk gollerini attı hem de 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

Lille

Ağustos 2019'da Lille'e 16,5 milyon avro, Lille'deki 25. maçına çıkınca ekstra 1 milyon avro, sonraki satıştan %20 pay ve Edgar Ié karşılığında transfer oldu. Ayrıca anlaşmaya göre eğer Lille, Yusuf'u başka bir Türk takımına satarsa 20 milyon avro tazminat ödeyecek.5 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir adım attı.

CSKA Moskova

19 Ocak 2022 tarihinde, kulüp Twitter adresinden Yusuf'un satın alma opsiyonlu kiralandığı açıklandı.

Millî takım kariyeri

2016'da, 3 kez Türkiye 19 yaş altı millî takımı forması giydi ve 1 gol kaydetti. 11 Haziran 2017'de, 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kosova ile oynanan maçın 74. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olarak ilk kez A millî takım formasını giydi.