2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yunus Kılıç kimdir? Yunus Kılıç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,509 haber kaynağında 1,263,844 adet haber yapılan Yunus Kılıç, toplamda 1,235,650,920 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yunus Kılıç kimdir? İşte, Yunus Kılıç hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yunus Kılıç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Yunus Kılıç hakkında 8,509 haber kaynağında 1,263,844 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,235,650,920 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yunus Kılıç hakkında merak edilen Yunus Kılıçkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

YUNUS KILIÇ KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunudur. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora yapmıştır. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde doçent ve profesör olmuştur. TBMM 24.ve 27. Dönemde Kars Milletvekili ve 27. Dönem Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanıdır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.